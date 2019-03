Calcio femminile, Gloria Marinelli trascina l’Inter in serie A

MILANO – En plein. Diciassette vittorie su altrettante gare disputate: l’Inter femminile promossa in serie A con cinque giornate di anticipo. La rotonda vittoria riportata sull’Arezzo (6-0) infatti vale l’accesso alla massima categoria nazionale. A trascinare le nerazzurre al traguardo, l’attaccante agnonese Gloria Marinelli, capace di realizzare 20 reti di cui due nell’ultima gara. La Marinelli guida la classifica dei cannonieri inseguita a quota 17 dalla Acuti dell’Empoli. “Sono felicissima di questo risultato. Alla vigilia della gara contro l’Arezzo c’era un po’ di tensione, ma poi tutto è filato per il verso giusto. E’ una sensazione bellissima, le abbiamo vinte tutte e non vogliamo fermarci. Da agosto siamo cresciute tantissimo, soprattutto collettivamente“, ha dichiarato il centravanti molisano al portale fcinter1908.it. Prossimo incontro, il derby della Madonnina contro le cugine del Milan Ladies.