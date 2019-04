Calcio femminile: Italia-Irlanda, occhi puntati su Daniela Sabatino

Nazionale femminile in campo, oggi pomeriggio, contro l’Irlanda e gli occhi saranno puntati sulla bomber Daniela Sabatino, nata ad Agnone e originaria di Castelguidone, nell’Alto Vastese.

«Alle 18.30 di oggi 9 aprile la Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini affronterà allo stadio “Citta del Tricolore” di Reggio Emilia l’Irlanda in amichevole, una squadra che occupa il 31° posto nel ranking FIFA e non si è qualificata per la fase finale della rassegna iridata. Un rettangolo verde particolarmente fortunato quello emiliano per l’Italia, visto che nei quattro precedenti ha raccolto tre vittorie (2‐0 alla Francia nel 1988, 4‐1 alla Svizzera nel 1989 e 3‐1 all’Irlanda del Nord nell’aprile 2016) e una sola sconfitta (2‐3 con la Danimarca nel 1989)» scrive Giandomenico Tiseo su Oasport.it.

