Calcio femminile: la bomber Daniela Sabatino firma con il Sassuolo

AGNONE – Gran colpo di mercato in attacco per il Sassuolo Calcio femminile che ha trovato l’accordo con l’attaccante della Nazionale, ex Brescia ed ex Milan, Daniela Sabatino.

Daniela vanta un ricco palmarès infatti ha vinto due campionati di Serie B di cui uno con l‘Isernia (01/02) e uno con il Monti del Matese (03/04), un campionato di Serie A2 con il Monti del Matese (04/05), due scudetti con il Brescia (13/14-15/16), quattro Coppe Italia di cui una con la Reggiana (09/10) e tre con il Brescia (11/12-14/15-15/16), quattro Supercoppe con il Brescia (2014-2015-2016-2017) e con 25 reti è stata capocannoniere della Serie A nella Stagione 2010/11 insieme a Patrizia Panico.

L’attaccante, nata presso l’ospedale “Caracciolo” di Agnone e originaria di Castlguidone, piccolo centro montano dell’Alto Vastese, che nella passata stagione ha indossato la maglia del Milan, ha già collezionato 64 presenze e 27 reti in Nazionale ed è reduce dalla fantastica esperienza dei Mondiali di Francia 2019 in cui le azzurre sono arrivate ai quarti di finale.

FONTE SASSUOLO CALCIO FEMMINILE