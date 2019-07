Calcio femminile, la bomber Daniela Sabatino lascia il Milan: in ballo Fiorentina o Inter

È stata da poco resa nota quella che sarà la rosa femminile del Milan per la stagione 2019/2020 e ci sono due assenti di lusso: Lisa Alborghetti e Daniela Sabatino. La centrocampista e l’attaccante rossonera lasciano il Milan. Si scioglie coppia di attacco formata Sabatino-Giacinti.

Ne dà notizia il portale www.milannews.it.

Si aprono nuovi scenari, dunque, per la nota calciatrice di Castelguidone, nell’Alto Vastese, ma nata al “Caracciolo” di Agnone. Al suo posto al Milan arriva un’altra abruzzese, Deborah Salvatori Rinaldi di Pineto, classe 1991. Arrivo giù ufficializzato dalla società. L’attaccante abruzzese vanta un’esperienza positiva con la Fiorentina, con la quale ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia. Per Daniela Sabatino, invece, che non ha ancora rinnovato il contratto, si profila il passaggio proprio alla Fiorentina, anche se negli ultimi giorni si parla insistentemente del suo arrivo all’Inter. E nell’Inter la Sabatino incontrerebbe la sua collega e “paesana” Gloria Marinelli di Agnone.