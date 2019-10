Calcio femminile, Marinelli non basta all’Inter per evitare il ko nel derby (video)

SESTO SAN GIOVANNI – Non è bastato un eurogol di Gloria Marinelli per evitare la sconfitta nel derby contro il Milan. Dopo lo svantaggio iniziale ad opera di Conc, l’attaccante agnonese ha pareggiato i conti con una parabola strappa applausi in seguito azzerata ancora da una rete della Conc e dalla Rinaldi che hanno regalato alle rossonere la prima storica vittoria nella stracittadina meneghina. Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, davanti oltre tremila spettatori, vince il Milan di Maurizio Ganz, ma la sfida milanese consacra la Marinelli giocatrice di rango nonché leader indiscussa del club neroazzurro che nel prossimo incontro sfiderà la Juventus. (foto inter.it – video intertv)

Il tabellino

Inter-Milan 1-3

Marcatori: 34′ e 11’st Conc, 9’st Marinelli, 43′ st Salvatori Rinaldi

Inter: Marchitelli; Merlo, Debever, Auvinen, Fracaros (22′ st Quazzico); Marinelli, Regazzoli (39′ Pandini), Alborghetti, Brustia; Tarenzi (43’st Norton), Goldoni. A disp.: Aprile, D’Adda, Capucci, Baresi, Colombo, Santi. All.: Sorbi

Milan: Korenciova, Hovland, Fusetti, Bergamaschi, Giacinti, Heroum, Jane, Andrade Rodriguez (14′ st Zigic), Conc, Tucceri Cimini (37′ st Carissimi), Vitale (10′st Salvatori Rinaldi ). A disp.: Piazza, Amaral Mendes, Bellucci, Manieri, Tamborini, Mauri. All.: Ganz

Arbitro: Finzi di Foligno

Tutti i risultati: Fiorentina – Tavagnacco 2-1; Bergamo-Sassuolo 0-1; Bari-Verona 0-0; Roma-Empoli 4-0; Juventus-San Giminiano 3-1; Inter-Milan 1-3.

La classifica: Milan, Juventus 9, Roma, Fiorentina 6, Verona 5, Sassuolo, Inter 4, Bari 3, Tavagnacco 2, San Giminiano, Empoli 0.