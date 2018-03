Calcio giovanile, l’Agnonese al torneo internazionale “Pisa World Cup”

AGNONE – L’Olympia Agnonese partecipa al torneo internazionale “Pisa World Cup” che si terrà nel capoluogo toscano nella settimana di Pasqua. La società granata sarà presente con la formazione allievi (classe 2001-2002) allenata dal tecnico Vincenzo Pannella. La manifestazione riservata alle categorie juniores, allievi, esordienti e giovanissimi è arrivata alla sua XV edizione e vede la partecipazione di numerosi club provenienti dall’Europa, dall’Asia e dall’America. “Una vetrina importante per i nostri ragazzi che hanno la possibilità di far emergere le loro qualità tecniche davanti a numerosi addetti ai lavori. – commenta Fernando Sica, responsabile del settore giovanile dell’Olympia –. Oltre l’aspetto prettamente calcistico – prosegue il dirigente granata – la trasferta in Toscana è un occasione importante per socializzare con altri giovani provenienti da realtà internazionali”. Non è questa la prima volta che l’Olympia Agnonese risulta ai nastri di partenza del “Pisa World Cup”. Già due anni fa i molisani parteciparono al torneo aggiudicandosi la manifestazione con la categoria juniores mentre gli allievi furono sconfitti nella finalissima contro i padroni di casa. Reso noto il girone dove l’Olympia è stata inseriva. Ovvero quello A con San Marco Avenza (Messina), Calcio San Giorgio (Milano) e Sirtorese (Lecco). La prima classificata avrà l’accesso alla semifinale. La gara d’esordio dei granata è attesa per sabato 31 marzo. Sul rettangolo da gioco di Capezzano alle ore 10,00 i ragazzi di Sica se la vedranno con il San Giorgio. La seconda gara sarà contro la Sirtorese (stadio di Capezzano ore 16,00) , mentre l’ultima in programma con il San Marco Avenza allo stadio di Pedonese.

Ecco tutti i convocati:

Portieri: Rotolo, Di Domenica

Difensori: Bucci, Ferrelli, Di Menna, Sica, Ziroli

Centrocampisti: Senatore, Orlando, M. Sangermano, S. Sangermano, De Vito

Attaccanti: Di Ciocco, Di Pietro, Pazzola, Cocozza

Allenatore: Vincenzo Pannella

Preparatore portieri: Jacopo Esposito

Dirigente accompagnatore: Sergio Di Pietro