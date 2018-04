Calcio giovanile, il Parma Calcio cerca campioni in erba al “Civitelle” di Agnone

AGNONE – Un raduno giovanile per conto del Parma Calcio 1913 Srl. E’ quello organizzato dall’Olympia Agnonese e autorizzato dalla società ducale, militante nel campionato di serie B, che si svolgerà allo stadio “Civitelle” mercoledì 18 aprile a partire dalle 15,30. Lo annuncia, Fernando Sica (in foto a con Gianni Rivera e Nicola Bucci), responsabile del settore giovanile dell’Olympia Agnonese. Lo stage sarà riservato per i calciatori nati nel 2002, 2003, 2004. All’appuntamento saranno presenti Luca Piazzi, responsabile del settore giovanile del Parma e i due osservatori Alessandro Bellavista e Marcello Martucci. Il raduno è autorizzato anche dalla Figc Molise. Tutte le società interessate possono contattare il responsabile e vice presidente del club granata, Fernando Sica (0865.77235).