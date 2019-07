Calcio, l’Agnonese ad un passo dal ripescaggio e in città si vede fantaEsposito

AGNONE – Tanta voglia di serie D. L’amara retrocessione patita all’Aragona di Vasto sembra non aver scalfito di un niente la passione degli agnonesi verso i colori granata. L’ennesimo attestato di benevolenza nei confronti del vecchio Grifo è arrivato in questi caldi giorni di luglio con la sottoscrizione popolare che ha superato le ventimila euro, soldi serviti a produrre la domanda di ripescaggio in quarta serie. “In meno di una settimana siamo riusciti a raccogliere qualcosa come 23.365,39 euro – afferma entusiasta Fernando Sica, uno dei maggiori promotori dell’iniziativa – Un risultato straordinario se solo si considera l’amarezza per la retrocessione e il numero di residenti imparagonabile con altre realtà di gran lunga superiori alla nostra. Tuttavia, ancora una volta, Agnone e la sua gente – sottolinea il professore – sono riusciti nell’ennesimo miracolo che di questi tempi, fidatevi, non andava dato per scontato”.

Ma chi sono i sostenitori della raccolta? “Si va dall’artigiano, al commerciante passando per il dipendete pubblico fino ad arrivare al professionista – dice Sica – c’è poi gente residente in tutta la Penisola da Prato a Fano, da Roma a Napoli ed ancora Latina, Bologna, Crema, Pescara, Campobasso. Ma non solo, perché l’amore per questa maglia arriva addirittura oltreoceano. E’ il caso di un nostro super tifoso di Los Angeles uno dei primi a versare una quota considerevole. Tanti i casi da citare, come ad esempio un giocatore del Baranello, oppure un ex giocatore che ha vestito la maglia del nostro club e ora fa il procuratore. Tutta questa dimostrazione di affetto ci fa capire e ci dà la forza per andare avanti senza remore” rimarca Sica. Insomma, come cantavano i Pooh c’è tanta voglia di lei: la D. Prossimo passo da compiere quello di nominare il nuovo organigramma societario che vedrà la famiglia Colaizzo restare sul tetto di comando. “E questa sicuramente è un’altra bella notizia – riprende Sica – Marco, Angela e Giampiero meritano un grande plauso per i tanti sacrifici che da compiono da tre anni. Inutile ribadire che le porte restano aperte e chiunque abbia voglia di sposare il progetto può farlo in qualsiasi momento e come meglio crede. L’appello è rivolto anche a quelle persone, che per un motivo o un altro, si sono allontanate negli ultimi anni. Oggi la cosa più importante per l’Olympia resta l’unità, elemento indispensabile per affrontare un torneo impegnativo come quello Interregionale”.

Nuovo tecnico – Nel frattempo di conoscere come andrà a finire la pratica ripescaggio, l’Agnonese è seconda dietro il Legnago nella speciale classifica redatta dagli addetti ai lavori, in città iniziano a circolare i primi nomi su quello che sarà il nuovo allenatore. La prima scelta, quella di riconfermare Antonio Mecomonaco sembra sfumare con il trainer di Sulmona vicinissimo all’accordo con l’Avezzano. E’ così che salgono le possibilità di vedere sulla panchina del Civitelle un tecnico emergente alla sua prima vera esperienza in D , ma con alle spalle importanti esperienze da calciatore (Erminio Rullo?). Al momento l’ipotesi verrà confermata o smentita solo dopo la formazione del nuovo assetto societario.

E in città spunta Vittorio Esposito – Chi lo ha visto parlare ieri mattina al distributore Eni di via Aquilonia con l’ex team manager Candido Ciccorelli e il preparatore dei portieri Antonio Di Pasquo, ha iniziato a fantasticare sul colpo di mercato estivo. In realtà fantaEsposito, che non certo ha bisogno di presentazioni, dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico ad un piede, causa una piccola frattura, che sarà eseguita dal dottor Andrea De Vita nella clinica Concordia di Roma. In alto Molise Esposito ha salutato e fatto una chiacchierata anche con Marco Colaizzo. Chissà cosa si saranno mai detti i due. Non è da escludere la possibilità che dopo l’operazione, Esposito, almeno inizialmente, possa ripartire da Agnone dove fu protagonista nel campionato 2012 – 2013. Sarebbe un ottimo bigliettino da visita per lanciare la nuova campagna abbonamenti 2019-2020…

Ultim’ora – In merito la domanda di ripescaggio inoltrata dal club di viale Castelnuovo, la Co.Vi.Sod ha dato parere positivo. Entro fine mese si conoscerà il futuro dell’Olympia Agnonese davvero ad un passo dalla tredicesima stagione consecutiva in serie D.