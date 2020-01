Calcio: Diarra e Kone schiantano la Recanatese, l’Agnonese continua la scalata ai play-off

AGNONE. Esame di maturità superato e pure con lode. Grazie ad un calcio pragmatico e che diverte, l’Olympia Agnonese supera in rimonta la Recanatese e si porta ad una sola lunghezza dalla zona play-off. Funziona il 3-5-2 di Matteo Pizii che bissa il successo di Montegiorgio. Nonostante le pesanti assenze, (Acosta, Barbato, Minacori, Viscovich e all’ultimo momento quella di Ciampi), i granata fanno prevalere lo spirito operaio e alla fine azzerano il divario tecnico contro i quotati avversari, miglior attacco e terzi in classifica. Tutte azzeccate le mosse del trainer pescarese, che coadiuvato dalla chioccia Erminio Rullo, ripropone l’under Vittorio Vogliacco, scuola Bari, nella difesa a tre con Allegra e Frabotta buttato nella mischia all’ultimo momento causa l’infortunio accorso a Ciampi nella fase di riscaldamento. Da applausi la prestazione del centrocampo che in Minicucci trova l’uomo in più e conferma lo stato di grazia di capitan Peijc, bomber Diarra, seconda rete consecutiva, mentre sugli esterni vola con la coppia dell’anno Nicolao-Diakitè. Ne scaturisce una miscela esplosiva che mette alle corde i leopardiani in affanno già al 15’ quando Minicucci con un tiro cross centra la traversa. Uomini di Giampaolo che tuttavia passano al 26’: retropassaggio errato di Diakitè che favorisce Pedroni atterrato al limite dell’area da Vogliacco. Sul pallone in molisano Borrelli che traccia una parabola imparabile per la rete del vantaggio giallorosso. L’Olympia non si scompone più di tanto e dopo centottanta secondi trova il pari con Diarra che da venticinque metri fa partire una potente conclusione la quale piega le mani a Sprecace: 1-1 e Civitelle in visibilio. L’entusiasmo sale quando poi Nicolao in una doppia conclusione (31’ e 34’) sfiora il sorpasso con il pallone che fa pelo e contropelo al palo con il numero uno marchigiano fuori causa. Si va negli spogliatoi con la consapevolezza di avere in pugno la matassa del gioco malgrado Borrelli nei minuti finali, ancora con una punizione, mette i brividi a Mejri che controlla. Nella ripresa Pizii richiama D’Ercole per Kone che va ad affiancare in attacco Amaya. La mossa alla fine si rivelerà vincente, perché a metà tempo l’ex Vastese è bravissimo a capitalizzare un batti e ribatti (73’) nell’area avversaria e piazzare il cuoio sul primo palo dove Sprecace non può nulla. In tribuna stampa patron Colaizzo, affiancato dal team manager Onofrio Di Pasquo e dal tuttofare Giuseppe Di Pietro, a cui Diarra dedicherà la marcatura, non crede ai suoi occhi. Nel frattempo l’argentino Amaya (84’) legittima la vittoria inseguita, voluta e ottenuta. Meglio di così…solo i play-off. Una parola che riporta alla mente la fantastica stagione targata Alessandro Del Grosso.

Il tabellino:

Reti: 26’ Borrelli, 28’ Diarra, 73’ Kone

Ol. Agnonese (3-5-2): Mejri 6; Allegra 7 (93’ Arfaqui sv) Vogliacco 7 Frabotta 6,5; Dikitè 6,5 Minicucci 7 (92’ Allegretto sv) Peijc 7 Diarra 7 Nicolao 7; Amaya 6,5 D’Ercole 6 (50’ Kone 7). A disp.: Kuzmanovic, Ballerini, P.Tallevi, M. Tallevi, Ciampi, Rullo. All. Pizii 7

Recanatese (3-5-2): Sprecace 5,5; Monti 6 Rutiens 6,5 Esposito 6; Dodi 6 (68’ Senigagliesi 6) Lauria 5,5 (56’ Guercio 6) Pezzotti 5,5 Borrelli 6,5 Giaccaglia 6; Titone 5 Pedroni 6 (56’ Pera 6). A disp.: Santarelli, Morresi, Polidori, Capitani, Palmieri, Monachesi. All. Giampaolo 6

Arbitro: Calzavara di Varese

Note: 400 spettatori circa con sparuta rappresentanza ospite. Ammoniti: Peijc, Allegra, Vogliacco, Pera. Angoli: 8-2. Recupero: 2’+3’

La pagella dell’Olympia

Mejri 6 – A parte qualche uscita, risulta inoperoso per tutti i 93 minuti di gioco. Non può nulla sulla perla calciata da Borrelli che porta momentaneamente in vantaggio la Recanatese

Allegra 7 – Torna al centro della difesa dopo un turno di squalifica e si vede. Fa valere esperienza e intelligenza tattica. Concede davvero poco a gente come Titone e Pera che sa fermare con le buone o le cattive. Dal 93’ Arfaqui sv

Vogliacco 7 – Conferma l’ottima prova di Montegiorgio. Nonostante la giovanissima età gioca da veterano e lancia chiari messaggi al tecnico Matteo Pizii

Frabotta 6,5 – All’ultimo momento prende il posto di Ciampi infortunatosi nella fase di riscaldamento. Il solido baluardo difensivo che esce alla distanza e mette lo zampino nella rete siglata da Kone

Dikitè 6,5 – Sulla corsia di destra attacca come un forsennato e in quella parte del campo mette in crisi la Recanatese. Da rivedere la fase difensiva dove più volte lascia solo l’uomo di riferimento

Minicucci 7 – Nella zona nevralgica del campo offre un palleggio superlativo e ferma sul nascere qualsiasi azione di un certo Borrelli. Cresce a vista d’occhio. Dal 92’ Allegretto sv

Peijc 7 – Ritorna a fare il centrocampista, detta i giusti tempi e trasmette grinta ed entusiasmo ai compagni che ormai lo hanno consacrato uomo leader del gruppo non solo per la fascia da capitano che indossa.

Diarra 7 – Ci ha preso gusto e dopo la rete vittoria di Montegiorgio bissa l’impresa con una sberla dai venti metri che piega le mani a Sprecace e riapre la partita. Sostanza e qualità al servizio della squadra. L’Agnonese operaia è ben raffigurata dalle sue giocate

Nicolao 7 – Cavallo di razza con il solito piede caldo. A vederlo è un piacere ogni volta che tocca il pallone o affonda sulla corsia. Non da meno la fase difensiva che resta il suo piatto forte

Amaya 6,5 – Si sacrifica e tenta spesso buone giocate. Al centro dell’attacco non fa rimpiangere uno come Pablo Acosta. Da un argentino ad un altro, il tango non cambia

D’Ercole 6 – Non dispiace affatto e anzi quando parte mette i brividi alla retroguardia ospite. Dal 50’ Kone 7 – Parte dalla panchina, ma appena chiamato in causa sa come far vincere la partita all’Agnonese dimostrando gran fiuto da gol. Tocca quota sette marcature e diventa il capocannoniere dei granata.

Gli altri risultati: Porto Sant’Elpidio – Cattlica 1-1; Avezzano-Sangiustese 0-1; Jesina-Vastogirardi 2-3; Matelica-Montegiorgio 3-2; Pineto-Chieti 1-0; Notaresco-Campobasso 1-3; Tolentino-Fiuggi 1-1; Vastese-Giulianova 1-1

La nuova classifica: Notaresco 46, Matelica 40, Recanatese 36, Campobasso 35, Montegiorgio, Vastese, Pineto 30, Agnonese 29, Fiuggi, Vastogirardi 25, Tolentino 22, Sangiustese, Porto Sant’Elpidio 20, Giulianova 19, Chieti 17, Avezzano 15, Cattolica 13, Jesina 12