Calcio, per l’Agnonese esame Chieti sul neutro di Pineto

AGNONE. Esame Chieti per l’Olympia Agnonese che sul neutro di Pineto affronta la seconda forza del campionato reduce dal rotondo successo a Porto Sant’Elpidio. I granata, dopo il magro pareggio contro il Cattolica, tenteranno di sovvertire i pronostici, tutti in favore dei teatini, e tornare a casa con un risultato positivo. L’impresa appare ardua ma non impossibile se solo gli uomini di Mauro Marinelli capiranno due cose mancate fino ad oggi, ovvero evitare cali di concentrazione su palle inattive, costate carissimo in questo primo scorcio di stagione, nonché capitalizzare al meglio le occasioni sotto porta avversaria. Detto questo la sfida contro i neroverdi dovrà essere interpretata nel migliore dei modi. All’appuntamento l’Olympia si presenta con tutti gli uomini a disposizione della rosa. Rispetto a sette giorni fa Marinelli sarebbe intenzionato ad apportare qualche modifica sull’undici da spedire in campo. A rischiare il posto Ballerini ed Elefante che dovrebbero cedere la maglia da titolare al francese Diakite e al croato Perkovic. Non è da escludere anche un cambio di modulo che potrebbe passare dal 4-3-3, visto all’opera fino ad oggi, ad un 3-5-2. Decisione che tuttavia Marinelli prenderà all’ultimo momento. Tra i pali ancora fiducia al classe 2001, Mejri, mentre in avanti con Acosta sicura la presenza dell’altro under Minacori tra i migliori nel pareggio ottenuto contro i romagnoli. A formare la linea di centrocampo Viscovich, Pejic e Diarra che con Allegra, Frabotta e Nicolao completeranno il probabile schieramento iniziale. Alla vigilia della trasferta abruzzese arriva l’incoraggiamento del manager Rocco Sabelli, che ieri partecipando ad un convegno tenutosi al teatro Italo Argentino, ha detto: “Sono sicuro che l’Agnonese ha le potenzialità per riprendersi da questo avvio non troppo esaltante”. Sicuramente di buon auspicio il tre a uno (due gol di Di Ciocco e un autogol) rifilato ieri pomeriggio dall’under 18 di Mario Fusaro ai pari età del Giulianova nella seconda giornata di campionato. Con inizio alle ore 15,00, Chieti – Agnonese sarà diretta da Davide Giacometti della sezione di Gubbio, coadiuvato dagli assistenti Rocco Iacovino di Matera e Francesco Rinaldi di Policoro.

Le altre gare di oggi: Vastogirardi – Pineto; Campobasso – Vastese; Fiuggi – Matelica; Jesina – Tolentino; Giulianova – Montegiorgio; Notaresco-Avezzano; Cattolica-Recanatese; Sangiustese – Porto Sant’Elpidio