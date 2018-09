Calcio: per l’Agnonese esordio al ‘Civitelle’ contro il Giulianova, poi subito a Cesena

ROMA – La Lega nazionale dilettanti ha reso noto il calendario della serie D. Per l’Agnonese il debutto è fissato contro il Real Giulianova domenica 16 settembre allo stadio Civitelle. A distanza di una settimana (domenica 23 settembre), i granata calcheranno il rettangolo da gioco del “Dino Manuzzi” dove affronteranno il blasonato Cesena che fino l’anno scorso militava nella cadetteria. La terza giornata (mercoledì 26 settembre) prevede il turno infrasettimanale con l’Olympia che ospiterà il Notaresco San Nicolò dell’ex Lucio Di Lollo. Nella quarta e quinta giornata, gli uomini di Mecomonaco si recheranno a Castelfidardo (domenica 30 settembre) e San Mauro Pascoli (domenica 7 ottobre), dopodiché di nuovo in casa, probabilmente a Trivento, contro i marsicani dell’Avezzano (domenica 14 ottobre).

Il primo derby della stagione atteso domenica 2 dicembre al Selvapiana di Campobasso, mentre sette giorni più tardi (domenica 9 dicembre) in alto Molise salirà l’Isernia dell’ex Frabotta. L’ultima giornata prevista per domenica 23 dicembre coinciderà con la trasferta all’Aragona di Vasto.

In tutto previsti 4 turni infrasettimanali (26 settembre, 24 ottobre e 16 gennaio, 13 febbraio) Due le soste: la prima il 30 dicembre per le festività natalizie, la seconda il 10 marzo 2019 per la partecipazione della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio. Il girone di andata terminerà il 23 dicembre, mentre la stagione regolare si concluderà il 5 maggio 2019. Per quanto riguarda gli orari, le partite si giocheranno inizialmente alle ore 15. Dal 28 ottobre inizieranno alle 14.30, per poi tornare alle 15 dal 31 marzo 2019. Dal 12 maggio si passerà alle 16.