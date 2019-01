Calcio: l’Agnonese impatta a Giulianova ma recrimina per un gol annullato

GIULIANOVA – Pareggio a reti bianche tra l’Olympia Agnonese e il Giulianova nel recupero della prima giornata di ritorno. Al “Rubens Fadini”, i granata, in superiorità numerica, complice l’espulsione a Del Grosso, recriminano per un gol annullato nel finale per un sospetto fuorigioco di Salifù ai più apparso in posizione regolare. Il punto ottenuto in provincia di Teramo consente all’Agnonese di raggiungere quota 19 in classifica. Nonostante ciò, i molisani restano al penultimo posto in graduatoria a due lunghezze di distanza dalla terz’ultima posizione. Domenica, la squadra di Foglia Manzillo è attesa dalla gara casalinga contro la Sammaurese in attesa di disputare il recupero con la capolista Cesena.

Il tabellino:

Giulianova (4-3-3): Pagliarini, Del Grosso, Ferrini, Fuschi, De Fabritiis, Lenart, Antonelli (78′ Morra), Balducci, Di Paolo (55′ Tozzi Borsoi), Torelli, Napolano. A disp.: Pica, Rinaldi, Concetto, Tiari, Gori, D’Andrea, Francioni. All.: Bolzan.

Olympia Agnonese (4-3-3): Maraolo; Chadi (31′ Diarra), Albanese, Litterio, Cassese; Gentile, Sorgente (72′ Nyang), Mazzarani; (52′ Salifu) Ricciardi, Ribeiro, Ancora (73′ Dezai). A disp.: A disp. : Kuzmanovic, Corbo, Ballerini, Barbato, Formuso. All.: Foglia Manzillo.

Arbitro: Bergamin di Castelfranco Veneto

Note: 300 spettatori circa. Ammoniti: De Fabriitis, Chadi, Diarra, Albanese, Maraolo, Torelli. Al 62’ espulso Del Grosso

La nuova classifica: Cesena 53, Matelica 43, Notaresco 40, Sangiustese 38, Recanatese 35, Pineto, Francavilla 34, Montegiorgio 32, Sammaurese 31, Campobasso 30, Savignanese, Giulianova 29, Vastese 26, Jesina 24, Forlì 23, Isernia 22, Avezzano, Santarcangelo 21, Agnonese 19, Castelfidardo 14