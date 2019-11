Calcio, l’Agnonese nella tana della capolista Notaresco vuole riprendere la marcia

AGNONE. Riprendere il cammino interrotto bruscamente nel derby. L’Agnonese fa visita ai primi della classe, il Notaresco del tecnico Roberto Vagnoni e dell’ex centravanti di La Spezia, Pescara e Fermana, Marco Sansovini che con cinque reti è il miglior goleador del club teramano. “Siamo pronti a giocarcela a viso aperto come fatto fino ad oggi con chiunque – avverte capitan Yure Peijc -. Conosciamo le potenzialità dei nostri avversari che se guardano tutti dall’alto verso in basso un motivo ci sarà, ma non li temiamo. Vogliamo cancellare l’immeritato scivolone contro il Campobasso e questa potrebbe essere una occasione ghiotta da sfruttare a 360 gradi”. Al suo fianco il croato ritrova Geronimo Viscovich che rientra titolare dopo un turno di squalifica. Contrariamente chi sarà costretto a guardare la sfida dalla tribuna è il centrocampista Boubacar Diarra appiedato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Un’assenza importante ma che non dovrebbe incidere più di tanto sull’equilibrio di un team capace soprattutto in trasferta di dare il meglio di se stesso. “Ne siamo consapevoli – dichiara il numero uno del sodalizio, Marco Colaizzo – e oggi pomeriggio dobbiamo cercare di confermare questo trend. Dai ragazzi mi aspetto una grande prova”. Ex di turno il difensore granata Marco Colonna che partirà dalla panchina, mentre ad avere una maglia certa l’under Barbato che con Pejic e Viscovich formerà la diga sulla mediana. Al “Vincenzo Savini” i padroni di casa dovranno rinunciare agli squalificati Mele e Cancelli oltre a capitan Salvatori alle prese con un infortuno muscolare. Al suo posto quasi sicuramente il classe ’99 Matteo Gallo, fisico imponente ma alquanto lento. Musica per le orecchie degli attaccanti Minacori, Kone che con lo spilungone Acosta dovranno sfruttare al meglio ogni minima disattenzione affinché da poter tornare a casa con un risultato positivo. “Siamo in un momento magico, siamo contenti di quello che stiamo facendo e vogliamo proseguire – le parole di Roberto Vagnoni alla vigilia della sfida contro i molisani – l’obiettivo è quello di guardare avanti e mai indietro. Affronteremo una squadra quadrata e sappiamo che, in casa, è sempre più difficile rispetto ad un match esterno perché dobbiamo fare la partita”. E se gli abruzzesi dovranno fare la partita, il compito di difendere con tutte le armi a disposizione la porta di Mejri spetterà ancora una volta a Diakitè, Allegra, Frabotta e Nicolao. Notaresco – Agnonese, con fischio d’inizio alle ore 15, sarà diretta dal signor Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea, coadiuvato da Vincenzo Andreano di Foggia e Vincenzo Abbinante di Bari.

Lutto – I dirigenti, i giocatori e i tifosi sono vicini al segretario Antonio Melloni per la scomparsa dell’adorata mamma.

Le altre gare di domenica: Vastogirardi-Cattolica, Tolentino-Porto Sant’Elpidio, Sangiustese – Chieti, Pineto-Vastese, Jesina-Montegiorgio, Campobasso – Giulianova, Avezzano-Matelica, Fiuggi-Recanatese.