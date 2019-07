Calcio, l’Agnonese riparte dall’Italo Argentino: questa sera il nuovo organigramma societario

AGNONE. Nuove cariche sociali: riparte questa sera dal teatro Italo Argentino la nuova avventura dell’Olympia Agnonese. In attesa dell’ormai certo ripescaggio in serie D, il club granata convoca un’assemblea pubblica a partire dalle 18,30. Obiettivo dell’incontro quello di stilare il nuovo organigramma societario che vedrà la riconferma nella carica di presidente dell’imprenditore Marco Colaizzo che sarà affiancato dal fratello Giampiero. Attesi nuovi ingressi. La società auspica la partecipazione massiccia da parte di tifosi e appassionati. Per l’occasione potrebbe essere ufficializzato anche il nome del nuovo tecnico che guiderà la rosa per la stagione 2019-2020. L’identikit parla di un giovane emergente che avrebbe già avviato il lavoro sul fronte calcio mercato. A proposito nel pomeriggio allo stadio “Civitelle” (ore 15,00) previsto un raduno di under classe ’99, ’00, ’01, che saranno monitorati dagli addetti ai lavori. Infine si registra l’uscita di vari giocatori della passata stagione accordatisi con altri club. Si tratta del centrocampista Luca Ricciardi accasatosi alla Fermana (serie C), il difensore Mattia Bisceglia tornato in Campania al Portici (serie D), l’esterno brasiliano Salim Gabriel Riberio che ha raggiunto Massimo Agovino a Giugliano, squadra neo promossa in D. Ed ancora il centrocampista under Boubacar Diarra che ha preferito Mantova (serie D) alle lusinghe di una riconferma da parte del sodalizio di viale Castelnuovo. Infine da registrare l’accordo di due agnonesi con le nobili decadute Nocerina e Campobasso. Si tratta di Lucio Boris Di Lollo approdato alla corte di Nello Di Costanzo e Basilio Antonelli che arriva nel capoluogo molisano via Lecce dopo il fallimento del Foggia Calcio.