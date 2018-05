Calcio, l’Agnonese paga gli ultimi stipendi e ora attende il nuovo stadio

AGNONE – “Una stagione sofferta ma che alla fine ha fatto emergere i veri valori di un gruppo capace di unirsi e superare le difficoltà nei momenti di maggiore crisi”. Sono le parole con le quali il presidente dell’Olympia Agnonese, Marco Colaizzo, ha inteso salutare i componenti della rosa invitati a pranzo in un noto ristorante di Belmonte del Sannio.

Per l’occasione Colaizzo, spalleggiato dal team manager Candido Ciccorelli, ha assolto a tutti gli impegni economici con i giocatori protagonisti della salvezza.

“Ad inizio campionato abbiamo preso degli impegni che oggi grazie allo sforzo di tutta la dirigenza e degli sponsor portiamo a compimento con enorme soddisfazione. Siamo pronti a ripartire anche se molto dipenderà dalla realizzazione del nuovo manto in sintetico del Civitelle ormai ridotto ad una moquette. Vogliamo essere fiduciosi e credere alle promesse fatte da Comune di Agnone e Regione Molise – ha concluso il numero uno granata – se ciò accadrà prima dell’inizio della nuova stagione, da parte nostra non ci sarà alcuna remora a disputare la dodicesima stagione consecutiva in quarta serie”.