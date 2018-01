Calcio, l’Agnonese ufficializza l’arrivo del centrocampista Davide Corso

AGNONE – L’Olympia Agnonese ufficializza l’arrivo del centrocampista Davide Corso (in foto). Classe ’92, l’ultimo arrivato in casa granata proviene dal Taranto (serie D) dove in questa stagione ha disputato 14 gare. Nativo di Messina, Corso, in passato, ha vestito le casacche di Palmese, Reggina, Hinterreggio e Novese (serie D) per un totale di 97 presenze e 8 reti. Nel suo curriculum anche 12 gettoni in C2 con la maglia del Catanzaro nella stagione 2011-2012 con la squadra calabrese promossa in C1. Cresciuto nelle giovanili della Reggina, nel pomeriggio Corso svolgerà il suo primo allenamento con i nuovi compagni in vista della gara di domenica contro il Fabriano-Cerreto. E’ quanto rende noto la società del presidente Marco Colaizzo.