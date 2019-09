Calcio, l’Agnonese vuole regalare la prima gioia a tifosi e società granata  

AGNONE. Il nodo da sciogliere resta sul 2001 da schierare obbligatoriamente in campo dal primo minuto. In ballottaggio il portiere Mejri e il centrocampista Ballerini con il primo leggermente favorito sul secondo. Contro il San Marino – Cattolica, agli uomini di Mauro Marinelli non sono concesse distrazioni. A parlare la classifica che dopo 180 minuti vede i granata relegati in ultima posizione in coabitazione proprio con i romagnoli. Dopo tre giornate, insomma, il test di domani rappresenta un vero banco di prova che dirà molto in chiave futuro. Riflettori accesi, in particolare, sul reparto avanzato che molto probabilmente si affiderà dall’inizio all’ex Castelfidardo, D’Ercole il quale, nel 4-3-3 di Marinelli, formerà il tridente con il siciliano Minacori, autore di un’ottima prova al ‘Tubaldi’ di Recanati, e l’argentino Acosta. Su quest’ultimo sono racchiuse le speranze di scardinare la retroguardia ospite che in due gare ha subito sei reti e insieme all’Avezzano al momento rappresenta la peggior difesa del girone F. Non che se la passi meglio l’Olympia che tra Montegiorgio, in casa, e Recanatese, in trasferta, ha raccolto la sfera in fondo il sacco per cinque volte. Dunque la linea difensiva composta da Diakitè, Allegra, Frabotta e Nicolao, chiamata ad un pronto riscatto, come pure la zona nevralgica dove Il tecnico agnonese è intenzionato a ridare fiducia a Diarra, Piejc e quel Viscovich, oggi ancora non al top della condizione. L’alternativa come detto sarebbe Ballerini che pure scalpita per una maglia da titolare. Con il fuoriquota termolese dal primo minuto in campo, tra i pali dovrebbe trovare spazio Kuzmanovic fino ad oggi mai impegnato in campionato.

“Centrare i tre punti è di fondamentale importanza – avverte il team manager Onofrio Di Pasquo alla vigilia della sfida -. Sono convinto che i ragazzi ce la metteranno tutta per conquistare la prima vittoria davanti il pubblico di casa. Inutile nascondere che mi aspetto tantissimo da questa prova. Determinante sarà l’approccio e la mentalità che saremo capaci di esprimere durante tutti i novanta minuti. Resto fiducioso”. Agnonese – San Marino sarà diretta da una giacchetta nera di Nola, il signor Lucio Felice Angelillo che sarà coadiuvato da Leandro Claps e Stefano Martinelli entrambi della sezione di Potenza. Il fischio d’inizio alle ore 15,00.

Le altre sfide: Avezzano-Vastogirardi; Porto Sant’Elpidio-Chieti; Pineto-Sangiustese; Revanatese-Montegiorgio; San Nicolò-Notaresco; Tolentino-Campobasso; Vastese-Fiuggi.