Calcio: l’Olympia si allena al coperto, Mady torna disponibile

AGNONE – L’Olympia Agnonese riprende gli allenamenti al coperto. Nel pomeriggio, infatti, la rosa granata agli ordini del tecnico Pino Di Meo ha effettuato la seduta al palasport di viale Europa causa i circa dieci centimetri di neve che hanno ricoperto il rettangolo del “Civitelle”.

Tra i giocatori presenti anche l’under Abonckelet Mady che domenica scorsa ha abbandonato il campo di Recanati in barella per uno scontro fortuito con un avversario. Il classe ’98, al quale, in un primo momento era stato diagnosticato un trauma alla mandibola, ha eseguito regolarmente l’intera seduta e domenica sarà a disposizione per la gara contro la capolista Matelica.

Nel frattempo causa maltempo, il ritorno di Coppa Italia di Eccellenza tra il Vastogirardi e il Giulianova, in programma domani 28 febbraio al “Civitelle”, è slittato a mercoledì 7 marzo.