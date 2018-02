Calcio, l’Olympia strappa un punto nel derby, vergognosa aggressione ai danni di Rullo e Corbo

CAMPOBASSO – L’Olympia Agnonese riacciuffa il derby in pieno recupero grazie ad un rigore trasformato da De Stefano (94’). Un gol che regala il pareggio ai ragazzi di Pino Di Meo andati sotto nel primo tempo ad opera di uno scatenato Kargbo (9’). L’under rossoblu ha poi colpito un palo nella ripresa (61’). Sul fronte opposto da registrare una rete annullata nel primo tempo a Santoro e una traversa colpita nel finale (90’) da Mady. Campobasso che ha terminato il match in dieci uomini complice l’espulsione (78’) comminata dal signor Centi di Viterbo a Benvenga. Prima del 90’ simpatico siparietto con l’invasione di campo da parte di un cane prontamente allontano. Al triplice fischio finale vergognosa rissa con dirigenti e giocatori locali che hanno aggredito Rullo e Corbo. Fuori dai cancelli tensione tra le due tifoserie non entrate in contatto solo grazie all’intervento degli uomini della Polizia.

Il tabellino:

Città Campobasso – Olympia Agnonese 1-1

Reti: 7’ Kargbo (C), 94’ De Stefano (rig.).

Campobasso: Landi 6, Capozzi 6, Menna 6 (63’ Elefante 6), Danucci 6, Benvenga 5,5, Gomes 6, Ribeiro 6 (66’ Del Prete 6), Gerardi 6 (80’ Bolzan sv), Balistreri 5, Varsi 5 (68’ Marzano 5,5), Kargbo 7,5 (84’ Makaya sv). A disp.: Riccio, Bisceglie, Esposito Lauri, Amabile. All.: Foglia Manzillo

Ol. Agnonese: Venturini 6, Corbo 6,5, La Bua 5,5 (62’ Nyang 5,5), Corso 6,5 (81’ De Stefano 6), Frabotta 6,5, Rullo 6 (81’ Litterio sv), Santoro 5,5, Di Lollo 6, Giglio 5,5, Ferraro 6 (53’ Mady 6), Guerra 6,5. A disp.: Faiella, Cassese, N. Guerra, Marino, D’Aversa. All: Di Meo

Arbitro: Centi di Viterbo

Note: 700 spettatori circa (100 provenienti da Agnone). Espulso al 78’ Benvenga. Ammoniti: Benvenga, Capozzi, Menna, Corso, Ferraro, Frabotta, La Bua, Rullo. Angoli: 6-3. Recupero: 3’ pt; 5’ st.

Tutti i risultati: Campobasso-Agnonese 1-1; Castelfidardo-Francavilla 2-2; L’Aquila-Fabriano 4-0; Matelica-Vis Pesaro 1-2; Pineto-Jesina 2-1; Recanatese-Nerostellati 2-0; Avezzano-Sangiustese 0-0; San Marino – Monticelli 0-0; Vastese – San Nicolò 2-3.