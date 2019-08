Calcio, Massimo Iaciancio nuovo team manager dell’Isernia F.C.

ISERNIA. L’Isernia F.C. riparte da Massimo Iaciancio. La nuova società di Enzo Giannini e Dino Giammattei si affida al team manager agnonese. Con lunghi trascorsi da calciatore in Eccellenza (Agnonese, Petacciato e Pineto) e in serie D (Sulmona, Cassino, Anagni, Rieti), Iaciancio metterà a disposizione del club biancoceleste professionalità e competenza acquisita in tanti anni di calcio. Ex imprenditore del settore calzaturiero, oggi Iaciancio, oltre la passione per il calcio, tra le tante cose si occupa della produzione di liquori prodotti nella sua terra. “Sono entusiasta e lusingato di accettare una carica del genere – dice a l’Eco on line – per questa ragione ringrazio due vecchi amici quali Enzo Giannini e Dino Giammattei che ho avuto modo di conoscere tanti anni fa ad Agnone. Mi metterò subito al lavoro, perché questa piazza e questa tifoseria meritano di risalire subito la china e tornare in una categoria come la D”.