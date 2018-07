AGNONE – Ancora un colpo di mercato per l’Olympia Agnonese che ufficializza l’arrivo in granata del centrocampista, Giuseppe Lauria. Nativo di Potenza, classe ’95, cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, Lauria vanta alle spalle cinque campionati di serie D. Termoli, Potenza, Grosseto, Recanatese e Lumezzane le casacche indossate per un totale di 85 presenze e 4 reti. L’accordo con la società molisana è stato sottoscritto questa mattina alla presenza del presidente Marco Colaizzo.