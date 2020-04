Calcio, ecco il miglior undici dell’Olympia Agnonese in serie D. L’allenatore? M…Agovino

AGNONE. Kuzmanovic, Nicolao, Rullo, Pesce Rojas, Diakite, Ricamato, D’Ambrosio, Partipilo, Sivilla, Esposito, Keita. Allenatore: Massimo Agovino.

E’ la migliore formazione dell’Olympia Agnonese nei tredici campionati disputati in serie D. A stabilirlo un sondaggio online promosso nelle settimane scorse da alcuni simpatizzati del Grifo. Dunque “eletto” il miglior undici messo in campo con il modulo 4-3-3, schieramento spesso e volentieri utilizzato dai tecnici visti all’opera al ‘Civitelle’.

Nel caso in cui invece si optasse per il 4-4-2, fuori in attacco il maliano Keita che farebbe spazio sulla linea di centrocampo al croato Yure Peijc.

Nell’undici scelto complicato individuare i quattro under da schierare obbligatoriamente che tuttavia potrebbero essere Kuzmanovic, Diakite, Partipilo e Pifano che in difesa prenderebbe il posto di Nicolao.

Con l’undici titolare i più votati risultano essere, tra i pali: Zohaib e Rimi; in difesa: Pifano, Guerra, Litterio, Frabotta; a centrocampo: Viscovich, Pizzutelli, Diarra, Siciliano; in attacco: Aquaro, Orlando, Bernardi e Marolda. Oltre a Orlando e Litterio, gli agnonesi più votati sono stati il difensore centrale Paolo Scampamorte, il centrocampista Lucio Boris Di Lollo, i portieri Spadone e Labbate, mentre per quanto riguarda i tecnici: Marinelli e Bucci.

Dopo mister Agovino, il tecnico preferito è risultato essere Alessandro Del Grosso, seguito da Corrado Urbano, Matteo Pizzi e Pino Di Meo.