Calcio: a Montegiorgio emergenza difesa per l’Agnonese, Pizii s’inventa Peijc e Diakitè centrali

AGNONE. E’ un’Agnonese incerottata quella che domani pomeriggio è di scena sul rettangolo di Montegiorgio. Nella prima giornata di ritorno infatti i granata devono fare a meno di gente del calibro di Allegra, Ciampi e Frabotta, i primi due squalificati e il terzo alle prese con una sublussazione alla spalla. In pratica mezza difesa fuori con il tecnico Matteo Pizii costretto a ridisegnare l’intero assetto di gioco che molto probabilmente sarà schierato con uno sperimentale 5-3-2. E’ quanto provato durante la seduta di rifinitura svolta questa mattina prima della partenza per le Marche. Al centro della difesa l’insolita coppia Diakitè – Pejic con il croato che rientra dopo il turno di squalifica. Sulla sinistra confermatissimo Peppe Nicolao, mentre gli altri due innesti dovrebbero corrispondere ai nomi degli under Vittorio Vogliocco (’00) e Andrea Allegretto (’01), all’esordio con la casacca del Grifo. Sulla linea mediana, il tandem Pizii – Rullo, che torna in panchina dopo aver scontato la squalifica contro il Porto San’Elpidio, si affiderà all’esperienza di Diarra, Minicucci e Viscovich con l’argentino in vesti di regista. “Mi aspetto una squadra dallo spirito operaio che sappia aiutarsi nell’arco di una gara che si preannuncia difficile – ammette alla vigilia del match, il tecnico e preparatore atletico Matteo Pizii -. E’ vero siamo in forte emergenza, ma sono convinto che chi scenderà in campo darà l’anima pur di guadagnarsi la possibilità di essere schierato ancora titolare”. Se le maggiori defezioni riguardano il pacchetto arretrato, in avanti non va meglio. Al 99% non sarà della contesa il bomber Pablo Acosta che deve fare i conti con un fastidioso risentimento muscolare acuitosi negli ultimi giorni. E allora piena fiducia all’argentino Federico Martin Amaya e allo sgusciante Cologero Minacori. In preallarme anche Nando D’Ercole che vuole dimostrare di poter meritare una maglia da titolare. A difesa della linea di porta il fuoriquota Mejri anche se non è da escludere l’inserimento di Kuzmanovic. Tra i padroni di casa, alla caccia del nono risultato positivo, l’uomo più temuto è Marco Mariani, 17 gare costellate da 7 marcature. Allo stadio ‘Tamburrini’ di Montegiorgio, fischio d’inizio affidato alla giacchetta nera Giuseppe Sassano della sezione di Padova che sarà coadiuvato due pugliesi: Francesco Festa di Barletta e Davide Fedele di Lecce.

Le altre gare di domenica: Fiuggi – Pineto; Chieti-Vastese; Campobasso-Avezzano; Giulianova-Porto Sant’Elpidio; Recanatese-Jesina; Cattolica-Matelica; Sangiustese-Tolentino; Vastogirardi- Notaresco