Calcio: nazionale under 17 al Civitelle, sopralluogo dell’amministrazione comunale

AGNONE. La nazionale di calcio under 17 al “Civitelle”. L’arrivo degli azzurrini è in programma nel mese di maggio del 2020 quando sul rinnovato sintetico sfiderà un team ancora da indicare. In attesa di conoscere data esatta e nome dell’avversario, ieri mattina, su spinta del dirigente granata Giuseppe Di Pietro, primo sopralluogo dell’amministrazione comunale con gli assessori Linda Marcovecchio e Annalisa Melloni per il fare il punto sulle opere da eseguire. Obiettivo prioritario resta la ristrutturazione degli spogliatoi che versano in condizioni precarie. Al tempo stesso un nuovo maquillage lo meriterebbe la tribuna stampa e il settore ospite senza dimenticare i servizi igienici alle spalle della tribuna centrale. I nuovi lavori dovrebbero essere finanziati dalla Regione Molise alla quale l’amministrazione si rivolgerà nei prossimi giorni. Si tratta di opere non costosissime che tuttavia devono essere realizzate in tempi rapidi, come ha sottolineato Di Pietro, in passato tra i principali artefici dell’arrivo di due finanziamenti.