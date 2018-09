Calcio, nell’amichevole di Anagni pareggio senza reti per l’Agnonese Sul rettangolo di Paliano, mister Mecomonaco prova schemi e uomini in vista dell'esordio in campionato contro il Giulianova

FROSINONE – Pareggio senza reti tra l’Agnonese e l’Anagni nell’amichevole disputata questo pomeriggio sul rettangolo da gioco di Paliano, in provincia di Frosinone. Si è trattato di un test probante quello dell’undici di Antonio Mecomonaco che prepara l’esordio in campionato contro il Real Giulianova in programma domenica 16 settembre al Civitelle. Infatti l’Anagni è un team di pari categoria militante nel girone G che comprende anche la nobile decaduta Avellino. Tra le fila degli avversari l’ex attaccante granata, Daniele Gragnoli. Per l’Agnonese in campo: Venturini (Kuzmanovic), Cerase, Calabrese (Gentile), Falco, Cassese (Bisceglia), Lauria, Sorgente (Dezai), Salifu (Peijc), Jawo, De Stefano (Nyang), Carnevale.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.