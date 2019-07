Calcio: Olympia Agnonese, via alla tredicesima stagione in serie D

AGNONE. Partita l’avventura dell’Olympia Agnonese alla sua tredicesima stagione consecutiva nel campionato di serie D. Nel pomeriggio i componenti della rosa si sono ritrovati allo stadio “Civitelle” dove ad accoglierli i vertici societari con in testa il presidente Marco Colaizzo. Dopo i saluti di rito, i giocatori e lo staff tecnico si sono trasferiti a Casa Olympia, nel cuore del centro storico, quartier generale del club granata. Per domani mattina previsto l’inizio del ritiro con partenza alle ore 9,30. A guidare le doppie sedute i tecnici Mauro Marinelli, Matteo Pizii e Antonio Di Pasquo che si avvarranno della collaborazione e dell’esperienza del difensore ex Napoli, Erminio Rullo che torna ad Agnone dopo la parentesi di Fasano. Per la stagione 2019-2020 rinnovata la collaborazione con il centro di riabilitazione “Atlante” diretto da Nino Perna che si occuperà del recupero infortunati e dell’attività di fisioterapia. Ma ecco la rosa completa dei calciatori che prenderanno parte al ritiro pre-campionato.

Portieri: Alexander Kuzmanovic, Davide Spadone. Difensori: Emanuele Allegra, Lorenzo Ballerini, Marco Colonna, Salim Diakite, Antonio Di Lonardo, Daniele Frabotta, Giuseppe Nicolao, Vittorio Vigliacco. Centrocampisti: Diarra Boubacar, Andrea Caputo, Andrea Carlucci, Jure Peijc. Attaccanti: Andres Pablo Acosta, Dudu Kone, Amodou Kone, Ivan Di Falco, Ivan Percovic, Dembele Dadiou, Salvatore Elefante.