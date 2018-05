Calcio: play off per la D, pareggio e recriminazioni per il Vastogirardi

AGNONE – Finisce in perfetta parità (1-1) gara uno dei play off promozione per la serie D tra il Vastogirardi e l’Agropoli . Al “Civitelle” di Agnone, davanti a numerosi addetti ai lavori tra i cui i tecnici Tonino Minadeo, Massimo Agovino, Francesco Farina, Corrado Urbano, Michele D’Ambrosio, molisani in vantaggio al 23’ del primo tempo grazie ad una punizione capolavoro di capitan Sergio Ruggieri. Il pari ad inizio ripresa ad opera dell’ex Salernitana: Di Deo bravo a trasformare un calcio di rigore procurato dal neo entrato Donato Capozzoli che ha cambiato volto alla gara. Identica circostanza fallita al 93’ dal centravanti di casa, Calcagni, che dagli undici metri ha spedito sulla traversa. Per passare il turno ed accedere alla finalissima, i ragazzi di Grossi dovranno vincere o pareggiare con più di un gol. Il return match è atteso domenica 27 maggio in provincia di Salerno.