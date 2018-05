Calcio: play off per la D, il Vastogirardi prepara la sfida contro l’Agropoli

VASTOGIRARDI. A bocce ferme e a più di una settimana dal termine del campionato di Eccellenza, il Vastogirardi ha conosciuto nei giorni scorsi, il nome dell’avversario che dovrà affrontare nei play-off nazionali. La formazione di mister Grossi dovrà vedersela con l’Agropoli. Una sfida accattivante contro la forte formazione siciliana. Ma gli altomolisani vogliono continuare a credere nel sogno che si chiama Serie D e per questo metteranno in campo tutte le loro forze. Il commento sul periodo della squadra e sul lavoro che si sta svolgendo, affidato come sempre, al Direttore Sportivo Antonio Crudele – in foto -.

“In questi giorni – spiega il direttore sportivo Antonio Crudele – dopo aver conosciuto il nome dell’avversario che sfideremo nei play-off nazionali, stiamo continuando in maniera intensa i nostri allenamenti. A bocce ferme abbiamo fatto con la società e con tutti i nostri ragazzi l’analisi del campionato. Smaltita la delusione per l’ultimo pareggio con il Gambatesa e per il sogno sfumato della Serie D, dobbiamo lottare per conquistare il nostro obiettivo su questa strada.

Abbiamo recuperato energie mentali e fisiche e ora occorre essere totalmente concentrati su quello che vogliamo conquistare con tutte le nostre forze. A breve conosceremo anche le date degli spareggi (sabato 19 maggio in casa ad Agnone e domenica 27 maggio) che ci terranno impegnati, calcisticamente parlando, tutto il mese di maggio e anche oltre. Solamente dopo il termine di questi spareggi promozione faremo il punto sulla prossima stagione sportiva. Intanto – conclude Antonio Crudele – il primo sogno della società e di tutti i tifosi, sarebbe quello di poter tornare a giocare nella propria casa e cioè a Vastogirardi, dove la passione calcistica è storica e quasi “immortale”.