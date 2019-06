Calcio: ripescaggio e iscrizione alla serie D, l’Agnonese riavvia i motori

AGNONE – Ripescaggio in serie D e domanda di iscrizione con la formula dell’azionariato popolare. L’Olympia Agnonese riaccende i motori e invita tifosi e cittadinanza a rimanere uniti intorno al fenomeno calcio. Ieri sera primo incontro nella sede sociale di Viale Castelnuovo alla presenza di vecchi, c’era il presidente Marco Colaizzo oltre al vice sindaco e l’assessore allo Sport del Comune, e nuovi soci che hanno convenuto su un unico punto: il torneo di serie D va salvaguardato ad ogni costo. A fine serata la nota stampa.

“In un momento estremamente critico per la comunità, la serie D rappresenta per il territorio un volano per l’economia, di aggregazione sociale e un formidabile strumento di marketing territoriale – hanno dichiarato dalla storica sede -. Grazie all’Olympia Agnone, il nome della città, è comparso su testate e media nazionali, migliaia di atleti, dirigenti e tifosi di tante regioni e di importanti città italiane hanno soggiornato e visitato l’Alto Molise. Lo sport, anche come vettore di promozione e coesione sociale, di educazione al benessere fisico (150 iscritti a 7 scuole calcio) e serbatoio di alunni per le scuole locali, va difenderlo ad ogni costo. Il primo passo da compiere – hanno ricordato – è la domanda di ripescaggio in quarta serie che scade il 5 Luglio. Oltre alla documentazione bisogna versare circa 20 mila euro. La città intera, le aziende, a partire da quelle che ne hanno un beneficio diretto, auspichiamo diano un segnale forte stringendosi intorno alla pluridecennale storia granata. Attraverso l’azionariato popolare – hanno concluso dal quartier generale granata – contiamo di raggiungere la quota utile all’iscrizione e dare continuità al progetto calcio. Oltre a sostenere la nostra squadra, il versamento tramite bonifico bancario recante la causale ‘Contributo liberale’, intestato a Polisportiva Olympia Agnonese, sull’Iban IT06T0538778070000002955663, potrà essere detratto dalla dichiarazione dei redditi. Sostieni il Grifo. Aiuta anche tu il ripescaggio dell’Olympia in serie D”.