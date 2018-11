Calcio serie D, Agnonese adesso non fermarti

AGNONE – L’Olympia alla prova del nove. All’Acquasantianni di Trivento (si giocherà a porte aperte con prezzo del biglietto fissato a 8 euro), nell’anticipo della decima giornata, arriva la Sangiustese, terza forza del girone F e unica squadra ancora imbattuta dopo nove partire di campionato. I granata di Foglia Manzillo intendono dare seguito alla convincente affermazione riportata domenica scorsa a Forlì e per farlo si affidano al collettivo che ancora una volta dovrà rinunciare allo squalificato Bisceglia e agli infortunati Cerase, La Forgia e Litterio. Contro il secondo miglior attacco (20 gol all’attivo) e la terza miglior difesa (11 reti subite) del raggruppamento, il tecnico partenopeo sembra intenzionato a riproporre lo stesso undici visto in Romagna. Qualche perplessità sullo stato di salute del portiere under Kuzmanovic che risente di un problema fisico. Se non dovesse farcela pronto Simone Venturini che quando chiamato in causa ha risposto sempre presente.

Sul sintetico trignino c’è grande attesa per vedere all’opera gli elementi del reparto avanzato che finalmente sembrano aver trovato la giusta intesa. Il riferimento va a Lamin Jawo e Basilio Antonelli che molto probabilmente verranno assistiti da Carmine De Stefano nel ruolo di tre-quartista. La rosa del presidente Marco Colaizzo spera di poter contare sull’apporto dei propri sostenitori, che complice il ponte di Ognissanti, dovrebbero accorrere numerosi nell’impianto senza barriere che dopo i fasti dell’Atletico Trivento ha riabbracciato il torneo di quarta serie. “Nel pomeriggio affrontiamo un avversario in grandissima salute, bisognerà fare molta attenzione perché la Sangiustese arriva in Molise con il dichiarato intento di fare punti” afferma il responsabile dell’area tecnica, Mauro Marinelli che aggiunge. “Resto fiducioso soprattutto dopo la prestazione di Forlì che ci ha scrollato di dosso paure e timori. Adesso serve confermare le nostre sensazioni magari centrando un’altra vittoria”. Regola numero uno: fermare il temibile tandem Cheddira-Quintero, nove centri in due. Compito questo che spetterà al pacchetto difensivo composto da Cassese, Carrieri, Gentile e Corbo. Ma attenzione anche al centrocampista Giuseppe Argento che nonostante la sua giovane età, è un classe ’99, rappresenta un punto di riferimento per mister Senigagliesi. A completare lo schieramento dei molisani, in mediana sembra scontata la presenza di Peijc, Ricciardi e Salifu anche se quest’ultimo potrebbe cedere la maglia da titolare a De Simone o Lauria. Con fischio d’inizio alle ore 14,30, Agnonese-Sangiustese sarà diretta da Dario Di Francesco di Ostia Lido coadiuvato da Simone Conte di Napoli e Antonio Aletta della sezione di Avellino.

Tutte le gare di domenica 4 novembre: Avezzano-Francavilla; Castelfidardo-Forlì; Cesena-Recanatese; Montegiorgio- Jesina; Pineto-Isernia; Giulianova-Santarcangelo; Notaresco-Campobasso; Sammaurese-Matelica; Vastese-Savignanese.