Calcio serie D: Agnonese alla prova di maturità, Salim Diakitè osservato speciale

AGNONE. L’Olympia Agnonese alla prova della maturità. Dopo l’exploit di Montegiorgio, i granata ospitano la Recanatese, terza forza del girone nonché tra le indiziate numero uno alla vittoria finale. A parlare un attacco atomico, il migliore del raggruppamento F, con 35 reti all’attivo e la presenza di gente come Pera (14 gol), Titone (6 reti) e Borrelli (4). Di contro i molisani dovranno fare a meno degli squalificati Viscovich e Minacori, ma, assenza ancor più pesante, quella del centravanti Pablo Acosta ancora alle prese con problemi muscolari. In compenso il tecnico Matteo Pizii recupera in difesa Allegra e Ciampi che quasi sicuramente faranno reparto con l’under Vogliacco a formare una linea a tre sperimentata con successo sette giorni fa. Tra le fila dei leopardiani l’ex di turno è il centrocampista Peppe Lauria, l’anno scorso in alto Molise con Mecomonaco I e scaricato troppo frettolosamente dal disastroso avvento di Antonio Foglia Manzillo. Ormai acqua passata visto che la compagine del presidente Marco Colaizzo in mediana quest’oggi può contare su gente non da meno quale Yure Peijc, Diarra, Minicucci e gli esterni Diakitè e Nicolao i quali completeranno lo schieramento a cinque. Proprio il francese sarà l’osservato speciale di Pescara e Lecce nel pomeriggio presenti sulle tribune del ‘Civitelle’ con due osservatori chiamati a relazionare sulla prestazione del talentuoso fluidificante fortemente conteso anche dal Teramo che nelle ultime settimane ha presentato una sontuosa offerta al club di viale Castelnuovo. Mercato a parte l’attenzione è rivolta alla sfida contro i giallorossi di Giampaolo che in Molise arrivano con il dichiarato intento di fare bottino pieno. Nel superclaisico contro la Recanatese, le chiavi dell’attacco saranno affidate al tandem italo – argentino, D’Ercole – Amaya con il primo che dovrà battere la concorrenza di Kone. Tra i pali confermatissimo Mejri. In panchina torna il difensore Frabotta guarito dalla sublussazione rimediata contro il Porto Sant’Elpidio. Ad arbitrare la sfida, Andrea Calzavara di Varese che sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Noè Marseglia di Milano e Roberto Sciammarella della sezione di Paola. Il fischio d’inizio atteso per le 14,30. Nell’impianto senza barriere di viale Castelnuovo previsto un buon numero di spettatori che chiedono ai ventidue in campo gol e spettacolo per un match che di fatto sfugge ad ogni pronostico.

Le altre gare della II giornata di ritorno: Notaresco – Campobasso; Avezzano-Sangiustese; Porto Sant’Elpidio – Cattolica; Jesina-Vastogirardi; Matelica-Montegiorgio; Pineto-Chieti; Tolentino-Fiuggi; Vastese-Giulianova.

La classifica: Notaresco 46, Matelica 37, Recanatese 36, Campobasso 32, Montegiorgio 20, Vastese 29, Pineto 27, Agnonese 26, Fiuggi 24, Vastogirardi 22, Tolentino 21, Porto Sant’Elpidio 19, Giulianova 18, Sangiustese, Chieti 17, Avezzano 15, Jesina, Cattolica 12.