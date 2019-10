Calcio serie D, Agnonese se ci sei batti un colpo

AGNONE. Tutti abili e arruolati. L’Olympia di scena al Polisportivo Comunale di Civitanova Marche dove affronta la Sangiustese e lo farà con gli uomini dell’intera rosa a disposizione. In panchina nel ruolo di allenatore, Matteo Pizii in attesa del rientro del convalescente Mauro Marinelli. Nelle Marche, i granata, vanno alla caccia della prima vittoria stagionale che ormai manca dall’ultima gara dello scorso campionato (3-2 alla Vastese, ndr). Match tutt’altro che semplice quello che attende Frabotta e soci malgrado le parole del tecnico di casa, Stefano Senigagliesi che alla vigilia del match avverte: “L’Agnonese è una squadra ostica che fino a questo momento ha raccolto meno di quello che meritava. Si tratta di un team molto ordinato e solido, se fino ad oggi non ha vinto, è solo per una questione di episodi. Dunque sarà un avversario da prendere con tutte le dovute precauzioni anche in considerazione che ha messo sempre in difficoltà le squadre affrontate”. Una dichiarazione che se da un lato può far piacere, dall’altro non basta a riportare a casa un risultato positivo. Infatti sul rettangolo del Polisportivo servirà una prestazione attenta, magari come quella del secondo tempo contro il Giulianova, ma soprattutto serviranno gol pesanti. Ed è così che il pensiero corre inevitabilmente all’italo argentino Pablo Acosta in crescita nelle ultime apparizioni, che tuttavia dovrà essere assistito adeguatamente dai compagni di reparto, circostanza mancata in questo primo scorcio si stagione. Ad affiancare il centravanti ex Brindisi, in pole position ancora una volta l’under Minacori e uno tra D’Ercole e il croato Perkovic. Con l’attacco fondamentale sarà il lavoro che saranno in grado di produrre i centrocampisti, su tutti il rientrante Peijc e il sudamericano Viscovich. A completare la linea mediana uno tra Barbato e Diarra con il primo favorito sul secondo al quale Pizii potrebbe assegnare un turno di riposo in attesa che ritrovi la forma migliore. In difesa agli inamovibili Allegra, Frabotta e Nicolao, ballottaggio sulla corsia di destra tra Ballerini e Diakitè, mentre tra i pali dovrebbe essere confermato Mejri chiamato a fermare il secondo migliore attacco del girone (dieci reti) che negli attaccanti Marco Mingiano e Marco Pezzotti trova due infallibili cecchini. A sobbarcarsi i 226 chilometri che dividono i due centri, una quarantina di tifosi del Grifo. Con fischio d’inizio alle ore 15,00, Sangiustese – Agnonese sarà diretta da Matteo Nigri di Prato, coadiuvato da Simone Piomboni di Città di Castello e Maurizio Polidori di Perugia.

Le altre gare di oggi: Vastogirardi – Porto Sant’Elpidio; Campobasso – Matelica; Fiuggi – Montegiorgio; Avezzano – Tolentino; Chieti – Cattolica; Jesina – Vastese; Giulianova – Recanatese; Notaresco – Pineto.