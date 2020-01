Calcio serie D, Agnonese corsara a Montegiorgio: la zona play off si avvicina

MONTEGIORGIO (FM). Agnonese corsara a Montegiorgio. Con un gol al venticinquesimo del primo tempo di Diarra, i granata firmano il blitz nelle Marche, il quarto in trasferta. Nonostante le numerose assenze (Acosta, Frabotta, Allegra, Barbato e Ciampi), l’undici di Matteo Pizii gioca una partita attenta e porta a casa tre punti strameritati. Immensa la prestazione del capitano Yure Pejic che in un ruolo non suo, ha dato prova di essere un giocatore universale su cui poter fare affidamento in qualsiasi momento. Nota decisamente stonata i cori razzisti a fine gara all’indirizzo dei giocatori di colore dell’Olympia. Il successo allo stadio ‘Tamburrini’ rilancia prepotentemente il club molisano a ridosso della zona play-off distante ora quattro lunghezze. Nel prossimo turno l’Agnonese ospita la Recanatese, terza forza del torneo.

Il tabellino

Montegiorgio-Agnonese 0-1

Rete: 25’ pt Diarra

Montegiorgio: Mercorelli, Lattanzi, Di Nicola, Omiccioli, Ferrante (12’ st Tempestilli), Baraboglia, Nasic (30’ st Aloisi), Trillini, Njambè, Rozzi (7’ st Albanesi), Mariani. A disp.: Marani, Gnaldi, Zanocchia, Santoro, Pampano, Alighieri. All.: Baldassarri

Agnonese: Mejri, Diakitè, Nicolao, Viscovich, Vogliacco, Diarra, Amaya, Pejic, D’Ercole, Minicucci (24’ st Araoui), Kone (12’ st Minacori). A disp.: Kuzmanovic, Ballerini, Allegretto, M. Tallevi, P.Tallevi, Rullo. All.: Pizii

Arbitro: Sassano di Padova

Tutti i risultati: Campobasso – Avezzano 2-2; Fiuggi-Pineto 2-1; Vastogirardi-Notaresco 1-3; Recanatese-Jesina 3-2; Cattolica-Mateliza 1-2; Giulianova-Porto Sant’Elpidio 1-1; Sangiustese – Tolentino 1-2; Chieti-Vastese domani.