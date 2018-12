Calcio serie D: Agnonese corsara a Pineto, Formuso firma il blitz

PINETO – L’Agnonese che non ti aspetti espugna Pineto e compie un notevole balzo in classifica. Nel turno infrasettimanale, il blitz in riva all’Adriatico viene firmato dal neo attaccante Loris Formuso, che al 23′ del primo tempo è lesto a sfruttare una ribattuta del portiere locale su conclusione di Peijc e depositare la sfera in rete.

Tre punti che per i granata rappresentano una boccata di ossigeno e al tempo stesso allungano a sei la striscia di risultati positivi griffati Antonio Foglia Manzillo. In Abruzzo buona la prova dell’intero undici che ha visto l’esordio del difensore Pellegrino Albanese. Domenica si torna in campo per la penultima gara del girone di andata. Gli altomolisani ospitano i marchigiani del Montegiorgio. Ancora da stabilire il nome dell’impianto dove si disputerà il match.

Tutti i risultati della XVII giornata di campionato: Campobasso-Avezzano 1-0; Isernia-Sammaurese 1-1; Pineto-Agnonese 0-1; Savignanese-Matelica 0-1; Vastese-Castelfidardo 2-1; santarcangelo-Forlì 1-3; Recanatese-Sangiustese 0-2; Montegiorgio-Giulianova 1-0; Jesina- Francavilla 0-0; Cesena-Notaresco ore 20,30.

La nuova classifica: Matelica 39, Cesena* 35, Sangiustese 32, Notaresco*, Recanatese, Pineto 28, Francavilla, Sammaurese 24, Giulianova 23, Vastese, Savignanese 20, Santarcangelo 19, Campobasso, Agnonese, Montegiorgio 17, Forlì, Isernia, Jesina 16, Avezzano 14, Castelfidardo 12. * giocano stasera