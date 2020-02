Calcio serie D, Agnonese a Giulianova per cullare il sogno play-off

AGNONE. A Giulianova per continuare la scalata ai play off. L’Olympia Agnonese non si nasconde e al “Rubens Fadini” domani pomeriggio affronta i giallorossi con il chiaro intento di riportare a casa più punti possibili. Sul rettangolo abruzzese, notoriamente ostico ai colori granata, il tecnico Matteo Pizii potrà fare affidamento sull’intera rosa nonché su una condizione psico – fisica eccellente e rimarcata con la cinquina rifilata al Chieti. Alla vigilia del match contro i giuliesi, reduci dal pareggio di Montegiorgio, l’intenzione del giovane allenatore pescarese, che in settimana ha spento le 32 candeline, è quella di riconfermare l’undici ammirato sette giorni fa al “Civitelle”. Dunque stesso modulo e soprattutto stessi uomini, perché formazione che vince non si cambia. L’unico dubbio è legato all’attacco dove è scattato il ballottaggio tutto in salsa argentina tra Federico Amaya e Pablo Acosta. Alla fine la scelta potrebbe ricadere sul secondo in considerazione di una struttura fisica più potente richiesta su di un campo erboso gibboso e una difesa avversaria che non fa certamente complimenti. Chi non teme alcuna competizione è l’ormai idolo della tifoseria del Grifo, Manèl Minicucci che nel frattempo ha rivelato di parlare perfettamente lo spagnolo e quindi non aver alcun problema di giocare al fianco di Acosta o Amaya. Lingua a parte, l’inserimento di Minicucci come seconda punta ha portato l’Olympia ad una maggiore incisività negli ultimi trenta metri per la gioia di patron Colaizzo, che su consiglio del tandem Ciccorelli – Rullo, a dicembre non si è fatto pregare due volte per portare l’ex Andria in alto Molise. In riva all’Adriatico fondamentale sarà l’apporto in grado di fornire dai tre moschettieri Viscovich, Diarra e Pejc, che con Nicolao e Diakite completeranno il reparto centrale. A difesa della porta di Mejri gli insostituibili Allegra, Frabotta e la sorpresa, ormai non più di tanto, Vogliacco. In quel di Giulianova, a seguire l’undici di Pizii un nutrito drappello di tifosi. Arbitrerà l’incontro il signor Simone Gavini di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti baresi, Marco Colaianni e Vincenzo Abbinante.

Gli altri incontri: Fiuggi-Porto Sant’Elpidio; Chieti-Matelica; Campobasso-Pineto; Jesina-Avezzano; Notaresco-Recanatese; Cattolica-Montegiorgio; Sangiustese-Vastese; Vastogirardi-Tolentino.