Calcio serie D: Agnonese, a Jesi serve una prova con tanta “cazzimma”

AGNONE – La prima delle sei finali vede impegnata l’Olympia al “Carotti” di Jesi. Un incontro di vitale importanza nella corsa alla salvezza che dirà molto sul futuro dei granata. Dalle Marche l’undici di Antonio Foglia Manzillo dovrà tornare con punti pesanti se vorrà continuare a tenere accesa la speranza di restare in serie D. Fiammella alimentata con il successo sulla Savignanese che ha ridato entusiasmo all’ambiente pronto a seguire le prestazioni di Peijc e compagni in provincia di Ancona, dove si annuncia una gara calda sotto tutti i punti di vista. Infatti i padroni di casa, dopo la vittoria in esterno sull’Avezzano, intendono archiviare la pratica salvezza il prima possibile, così quella con i molisani diventa una occasione imperdibile.

Lo ribadisce alla vigilia del match il tecnico dei leoncelli, Davide Ciampelli che vuole rifarsi della sconfitta arrivata in extremis all’andata. “Quarantadue punti – sottolinea l’allenatore della Jesina – significano che ce ne mancano ancora tre, perché era a 45 che ci eravamo prefissati di arrivare coi ragazzi. Serve ancora un passo, Jesi si merita una bella giornata in cui si possa finalmente raccogliere ciò che è stato seminato in un percorso che è stato lungo e ha attraversato momenti molto difficili. Ora dobbiamo essere bravi e concludere il percorso”.

Dal canto suo l’Agnonese, per uscire indenne dall’impianto jesino, dovrà dimostrare di aver maturato la cosiddetta cazzimma che in questi casi risulta determinante ai fini del risultato. In estrema sintesi il concetto principe è quello che a Jesi non sono ammessi passi falsi che potrebbero rivelarsi fatali nel perseguire un obiettivo difficile, ma al contempo non impossibile come quello della permanenza in quarta serie. Insomma, molto dipenderà con quale mentalità i ragazzi del presidente Marco Colaizzo intendono affrontare gli avversari che nel frattempo recuperano il centrocampista Abdoul Yabre. In casa Olympia, Foglia Manzillo, privo degli infortunati Litterio e Salifu, è intenzionato a riproporre l’identico schieramento, 3-4-3, di sette giorni fa con Cassese al posto di SuperPippo. Fischio d’inizio fissato alle ore 15,00.

Tutte le gare e gli arbitri del girone F: Campobasso – Cesena (Jacopo Bertini di Lucca), Forli’ – Matelica (Salvatore Morabito di Taurianova), Isernia – Real Giulianova (Franck Loic Nana Tchato di Aprilia), Jesina – Olympia Agnonese (Andrea Calzavara di Varese), Pineto – Montegiorgio (Flavio Fantozzi di Civitavecchia), Recanatese – Avezzano (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Sangiustese – Francavilla (Costantino Cardella di Torre del Greco), Santarcangelo – Sammaurese (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno), Savignanese – Castelfidardo (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Vastese – S. Nicolò Notaresco Srl (Valerio Vogliacco di Bari).