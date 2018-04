Calcio serie D, Agnonese a Jesi: ultras granata organizzano pullman

AGNONE – In pullman per una trasferta fondamentale in chiave salvezza. Domenica 15 aprile, l’Olympia Agnonese è attesa dall’insidiosa gara di Jesi dove incontrerà una diretta antagonista al raggiungimento dell’obiettivo fissato in estate, ovvero la salvezza diretta. Per non far mancare il sostegno ai ragazzi di Pino Di Meo, i Fedayn Agnone 1994, gruppo storico del tifo granata, organizzano un autobus con partenza da Piazza Unità d’Italia alle ore 8,30. I promotori dell’iniziativa rendono noto che sono a disposizione ancora una ventina di posti. Il costo del viaggio è di venti euro. Per le prenotazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 392.2897663 – 333.7703056