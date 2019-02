Calcio serie D: Agnonese, la parola d’ordine è continuità di risultati

AGNONE-Dare seguito al successo ottenuto ad Avezzano. Contro il Francavilla in lotta per i play-off non sarà facile, ma l’Agnonese dovrà far valere tutta la fame di vittoria per continuare la scalata salvezza, partita proprio dal “De Marsi”. A dare una spinta in più agli uomini di Foglia Manzillo la notizia che quella di domani sarà l’ultima gara lontano dal “Civitelle”. Infatti da domenica prossima si tornerà nel rinnovato impianto senza barriere di viale Castelnuovo. A battezzarlo ci sarà niente di meno che il numero uno del calcio italiano, Gabriele Gravina. Tuttavia ora l’attenzione deve essere riversata interamente al match contro gli adriatici, che lontano dalle mura amiche hanno ottenuto due vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte.

All’Acquasantianni di Trivento, l’Olympia si presenta con tutti gli uomini della rosa a disposizione a parte l’attaccante Ancora uscito malconcio dal confronto di sette giorni fa in terra marsicana. Così alla vigilia della sfida, il tecnico dei granata è orientato a mandare in campo l’identico undici visto all’opera in Abruzzo, dove i ragazzi del presidente Colaizzo hanno dato prova delle reali potenzialità possedute, ma spesso inespresse. Dunque tra i pali dovrebbe finire Kuzmanovic “rispolverato”, a giusta ragione, ad Avezzano. A comporre la linea difensiva con gli inamovibili Cassese e Albanese al centro, che di fronte avranno un certo Dos Santos, due le maglie per tre giocatori: Gentile, Litterio e Corbo. In mediana, ancora una volta, fiducia al croato Pejic, Ricciardi e Diarra chiamati a confermare quanto di buono fatto in provincia de l’Aquila dove è risultato fondamentale l’apporto agli attaccanti. Proprio il reparto offensivo dovrà dimostrare che il successo in esterno non è stato un mero caso, bensì frutto del lavoro svolto durante la settimana. E allora riflettori accesi in particolare su Formuso e il tandem Ribeiro – Nynag anche se al posto di quest’ultimo non è da escludere l’inserimento di Sorgente che di fatto garantirebbe maggiore fisicità.

Ad Antonio Foglia Manzillo la decisione finale con la consapevolezza di non poter sbagliare di un niente la scelta degli uomini in considerazione dell’altissima posta in palio. Infatti per l’Agnonese il test di domani pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 14,30) resta di vitale importanza anche visto che tra tre giorni si tornerà in campo sul rettangolo della vice – capolista Matelica. Insomma, allerta massima per sfruttare al meglio ogni singolo episodio che nell’arco dei 90 minuti potrebbe rivelarsi determinante. Il Francavilla, d’altronde, malgrado il ko interno contro il Cesena, è squadra da affrontare con le dovute precauzioni. A buon intenditor…Arbitrerà l’incontro il signor Valerio Vogliacco di Bari, coadiuvato da Matteo Ticani di Roma 2 e Mario Pinna della sezione di Oristano.

Gli incontri disputati oggi: Campobasso-Isernia 3-0; Notaresco-Sammaurese 3-2; Cesena-Santarcangelo 3-0. Le sfide di domani: Avezzano-Matelica; Castelfidardo-Sangiustese; Montegiorgio-Recanatese; Agnonese-Francavilla; Giulianova-Forlì; Vastese-Jesina; Pineto-Savignanese.