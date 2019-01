Calcio serie D: Agnonese, contro la Sammaurese bisogna osare

AGNONE – Ancora l’Acquasantianni, ancora una sfida salvezza. In attesa di tornare al “Civitelle”, chissà quando saranno consegnati i nuovi lavori, l’Olympia Agnonese affronta una delle partite più importanti della sua disgraziata stagione. In Molise arriva la Sammaurese, sfida che nel girone di andata sancì l’esordio di Antonio Foglia Manzillo sulla panchina dei granata. In Romagna terminò 1-1 con rete dei molisani nel finale ed un calcio di rigore fallito da Lamin Jawo, intanto accasatosi in Repubblica Ceca. Inutile ribadire come questo pomeriggio occorrerà conquistare l’intera posta in palio. Un eventuale passo falso, infatti, comprometterebbe la già deficitaria classifica che vede i Grifoni al penultimo posto, malgrado una gara da recuperare. Come per Giulianova, Foglia Manzillo dovrà rinunciare agli infortunati Bisceglia e Araldo nonché allo squalificato Peijc costretto a scontare altri due turni dopo il rosso di Vasto. Il maggiore dei problemi da superare resta il gol ormai oggetto misterioso da ben 450 minuti. I nuovi innesti, tanto attesi, non hanno confermato credenziali e aspettative di una società che continua a fare sacrifici immani pur di raggiungere l’obiettivo prefissato in estate, ovvero la salvezza. Nel frattempo arriva la Sammaurese, avversario notoriamente tosto che non concede sconti a nessuno. A parlare è lo score che in trasferta su dodici gare disputate fa registrare quattro vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. Numeri sui quali bisognerà ragionare, ma che al tempo stesso dovranno spingere l’Olympia ad osare. Non ci sono alternative. L’undici che scenderà in campo non dovrebbe discostare di molto da quello visto al “Fadini” di Giulianova. Così Diarra prenderà il posto a centrocampo di Lamin, mentre per il ruolo di centravanti ballottaggio Sorgente-Formuso con il primo favorito sul secondo. Per il resto tutto come in Abruzzo con la regia affidata a Luca Ricciardi consapevole del fatto che il risultato finale passerà soprattutto per i suoi piedi. Fondamentale sarà l’apporto che saranno in grado di fornirgli i compagni. Una grossa mano potrebbe arrivare dal pubblico nell’ennesima sfida da dentro o fuori. Agnonese-Sammaurese sarà diretta dal fischietto romano Fabrizio Pacella coadiuvato da Emanuele Fumarulo di Barletta e Massimiliano Moretti di San Benedetto del Tronto.

Le altre gare di oggi: Castelfidardo –Matelica; Campobasso-Jesina; Isernia- Savignanese; Montegiorgio-Forlì; Pineto-Recanatese; Giulianova-Francavilla; Notaresco-Avezzano; Vastese-Santarcangelo. Giocata ieri: Cesena-Sangiustese 1-1