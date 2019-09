Calcio serie D: Agnonese, l’imperativo è vincere

AGNONE – Vincere. Dopo due pareggi (Cattolica e Chieti) e altrettante sconfitte (Montegiorgio e Recanatese) è l’ora dei tre punti. Un concetto sottinteso in casa Olympia, che contro il Giulianova va alla caccia della prima vittoria stagionale. Una sorta di obbligo – dovere nei confronti della classifica che i vede i granata impelagati nei bassifondi e molto più per regalare una gioia all’allenatore Mauro Marinelli, ancora ricoverato al ‘Cardarelli’ di Campobasso in seguito il malore accusato a poche ore dal match contro il Chieti di domenica scorsa. Così nel pomeriggio a dare dritte e suggerimenti all’undici che scenderà in campo, il tandem composto da Erminio Rullo e dal preparatore atletico, Matteo Pizii. “Siamo vicini al nostro tecnico a cui auguriamo di tornare il prima possibile al Civitelle, oggi giocheremo soprattutto per lui” dichiara l’ex difensore di Napoli e Lecce, Rullo. Tra i padroni di casa mancherà il centrocampista Yure Peijc al quale la società ha concesso un permesso, concordato ad inizio stagione. Al suo posto ballottaggio tra Carlucci e Barbato anche se alla fine potrebbe spuntarla Elefante. Insomma, tre nomi per una casacca in una zona nevralgica del rettangolo dove, quasi sicuramente, si decideranno le sorti di una sfida che si presenta molto equilibrata. All’appuntamento gli abruzzesi si presentano con un giorno in più di riposo in considerazione dell’anticipo disputato e pareggiato in casa (1-1) sabato scorso con il Montegiorgio. Quisquiglie alle quali non ci si può appigliare mentre necessario sarà disputare una prestazione con la stessa intensità e determinazione mostrata sul neutro di Pineto dove il successo è sfumato per un niente. Lo sanno bene gli attaccanti Acosta, Minacori e D’Ercole chiamati a scardinare la difesa giallorossa nonché a dimostrare che le scelte in fatto di puntero optate dal presidente Marco Colaizzo risultano azzeccate. Ad agevolare le scelte sui fuoriquota da schierare obbligatoriamente, l’opportunità di confermare tra i pali il classe 2001 Hamed Mejri, malgrado Alexander Kuzmanovic meriterebbe una maglia da titolare. Ad agire davanti il numero uno di origini tunisine, Diakitè, Frabotta e Nicolao con Viscovich e Diarra a completare l’assetto base. Tra gli ospiti l’ex esterno Francesco Vitelli che nella stagione 2016-2017 ha vestito il granata 12 volte mettendo a segno tre marcature.

A dirigere Agnonese – Real Giulianova il signor Antonio Di Reda di Molfetta, coadiuvato da Ferdinando Savino e Giovanni Ciannarella entrambi della sezione di Napoli.

Tutte le gare di domenica 29 settembre: Avezzano – Jesina, Porto Sant’Elpidio-Fiuggi, Matelica-Chieti, Montegiorgio-Cattolica, Pineto-Campobasso, Agnonese-Real Giulianova, Recanatese-Notaresco, Tolentino-Vastogirardi, Vastese-Sangiustese