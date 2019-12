Calcio serie D, Agnonese di scena sul campo della supercorazzata Matelica

AGNONE. L’Olympia Agnonese di scena a Matelica con l’obiettivo di fare punti. I granata, privi del’infortunato Frabotta, ne avrà per circa un mese, potranno contare sui due neo acquisti, Manel Minicucci e Marco Ciampi, quest’ultimo che prenderà il posto del centrale di difesa ciociaro. Altra assenza è quella del centrocampista under Barbato (sospetta pubalgia) che molto probabilmente sarà sostituito da Diarra, autore del gol dell’1-1 contro il Pineto. Al centro dell’attacco torna il bomber Pablo Acosta, assente contro gli abruzzesi perché squalificato. L’argentino formerà il tridente offensivo con Minacori e uno tra Kone e il connazionale Amaya che sette giorni fa, al debutto, si è mosso bene nel ruolo di esterno. In mediana con Diarra la collaudata coppia Viscovich – Peijc, mentre in difesa conferme per Diakitè, Allegra e Nicolao. Tra i pali il classe 2001, Mejri. I marchigiani, allenati da Gianluca Colavitto, sono reduci da quattro risultati utili consecutivi, tre vittorie e un pareggio, e attualmente rappresentano la terza forza del girone F alle spalle di Notaresco e Recanatese. Inoltre, la formazione maceratese vanta il miglior attacco (29 gol all’attivo) e la difesa meno penetrata del raggruppamento (10 reti subite in 16 partite). Il miglior realizzatore è il pugliese, Vito Leonetti (7 marcature), che insieme al difensore Demoleon, ha vestito in passato la maglia del club molisano. Matelica – Agnonese sarà diretta dal signor Dario Duzel della sezione di Castelfranco Veneto, coadiuvato da Simone Conte di Napoli e Pierpaolo Vitale di Salerno. Fischio di inizio alle ore 14,30.

Gli altri incontri della XVI giornata: Avezzano-Fiuggi; Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio; Jesina-Campobasso; Pineto-Giulianova; Notaresco-Sangiustese; Tolentino-Chieti; Vastese-Cattolica; Vastogirardi-Recanatese.