Calcio serie D, Agnonese a Tolentino alla caccia del secondo blitz in trasferta

AGNONE. L’Olympia a Tolentino in cerca del secondo blitz in esterno. Contro una squadra ammaccata dalle quattro sberle rimediate a Vasto, che tuttavia sciorina un buon calcio, l’undici del tandem Pizii-Rullo vuole dare seguito al successo riportato al ‘Civitelle’ contro la Jesina. In provincia di Macerata, i granata si affideranno nuovamente al bomber tascabile Alfred Kone, quattro reti nelle ultime tre gare, che prenderà il posto dello squalificato Acosta. Altra assenza importante quella del capitano Peijc che a centrocampo molto probabilmente sarà sostituito da Diarra. Resta da capire il modulo con cui l’undici altomolisano scenderà in campo. Due le ipotesi alla vigilia della sfida, quella che potrebbe portare Pizii ad optare per il 4-4-2, con D’Ercole o Elefante in mediana e Diakitè basso, oppure il più classico 4-3-3 con Diakitè schierato sempre in difesa e il croato Perkovic a dar man forte in avanti a Kone e Minacori. Per il resto gli uomini restano gli stessi di sette giorni fa, ovvero Frabotta, Allegra e Nicolao che con il portiere Mejri completano il pacchetto difensivo e Viscovich e l’under Barbato chiamati a dover iniettare fosforo e polmoni nella zona nevralgica del rettangolo. “E’ una partita complicata perché i nostri avversari si presentano all’appuntamento vogliosi di riscatto e soprattutto in una posizione di classifica deficitaria – ammette il presidente Marco Colaizzo -. Ho visto le immagini dell’Aragona e sinceramente non credo che il Tolentino meritasse un passivo (4-0, ndr) così pesante. Dunque ai miei dico di fare attenzione, ma soprattutto di giocare come sanno cercando di evitare stupidi cartellini che nelle ultime domeniche ci stanno penalizzando oltremisura”. Tra i giocatori più temuti in casa avversaria, l’attaccante romano, Simone Didomenicantonio che con quattro gol all’attivo è il miglior realizzatore. Tolentino – Agnonese torna a distanza di oltre un decennio e ad arbitrare la contesa ci sarà una donna: l’agrigentina, ma iscritta alla sezione di Bologna, Graziella Pirriatore, classe ’82, con una grande esperienza nel calcio femminile, ha diretto anche l’ultima finale di supercoppa italiana Fiorentina – Juventus. Gli assistenti: Andrea Lusetti di Reggio Emilia e Alessandro Castellari di Bologna. Fischio d’inizio alle ore 14.30.

Gli altri incontri: Avezzano-Montegiorgio; Campobasso-Fiuggi; Jesina-Giulianova; Pineto-Matelica; Notaresco-Cattolica; Sangiustese-Recanatese; Vastese-Porto Sant’Elpidio; Vastogirardi-Chieti.