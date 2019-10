Calcio serie D, al “Civitelle” derby tutto altomolisano tra Vastogirardi e Agnonese

AGNONE – Se politica e istituzioni dimenticato l’Alto Molise, è il calcio a restituirgli il giusto valore. I riflettori di una intera regione si accendono sullo stadio “Civitelle” dove nel pomeriggio va in scena il primo storico derby in serie D tra il sorprendete Vastogirardi e l’Agnonese di Matteo Pizii in crescita dopo le ultime apparizioni. Tra le curiosità del match, che si preannuncia incandescente, il fatto che i granata giocheranno in trasferta in attesa della consegna dei lavori del “Di Tella” previsti per la metà di novembre. Ai tifosi di casa dunque sarà riservato il settore ospite che oltre a registrare un massiccio afflusso, vedrà la presenza dello squalificato centrocampista Yure Peijc. Assenza importante in considerazione di quanto fatto vedere dal croato negli ultimi 180 minuti. Tra i papabili a sostituire il capitano, Barbato o Ballerini anche se tutto dipenderà dalla scelta di chi andrà a difendere i pali. Se il tecnico Pizii confermerà il 2001 Mejri, sulla linea mediana andrà Barbato, se invece la maglia numero uno sarà affidata a Kuzmanovic, il termolese Ballerini avrà l’incombenza di sostituire Peijc. Il nodo verrà sciolto solo a poche ore dalla contesta visto che dalla seduta di rifinitura non è trapelato nulla. Intanto cresce l’attesa per rivedere in azione il tridente offensivo formato dagli scatenati Minacori, Acosta e Kone chiamati a confermare lo stato di grazia messo in evidenza contro Sangiustese e Fiuggi. A caricare la rosa Mauro Marinelli che ieri ha fatto una visita a sorpresa ai ragazzi. ivite“Ho chiesto i tre punti – ha detto Marinelli ancora convalescente – sono convinto che se giochiamo come sappiamo possiamo centrare la vittoria. Quando tornerò in panchina? Vediamo, per il momento mi riposo. Chissà, forse al ritorno, intanto fatemi ringraziare Francesco Farina per le belle parole spese a mio indirizzo, ma oggi speriamo di dargli il primo dispiacere della stagione (ride)”. Per far ciò, obiettivo numero uno quello di fermare il bomber Kyeremateng autore di cinque marcature e dell’eliminazione dell’Olympia in Coppa Italia. Il compito sarà affidato al pacchetto arretrato che, ancora una volta, vedrà l’impiego di Diakitè, Frabotta, Allegra e Nicolao. In cabina di regia l’argentino Viscovich che sarà supportato da Diarra e uno tra Barbato e Ballerini. Tra gli ex attenzione particolare bisognerà rivolgerla ai vari Pettrone e Ruggeri, colonne portanti di un Vastogirardi, che certamente vorrà continuare a stupire e soprattutto a rimanere imbattuto. A buon intenditor…Vastogirardi – Agnonese sarà diretta dal signor Stefano Milone di Taurianova che sarà coadiuvato da Luca Pace di Ancona e Justin Dervishi di San Benedetto del Tronto. Il fischio d’inizio fissato alle ore 15.00.

Le altre gare: Campobasso-Montegiorgio, Fiuggi-Giulianova, Avezzano-Vastese, Chieti-Recanatese, Jesina-Matelica, Notaresco-Porto Sant’Elpidio, Sangiustese-Cattolica, Tolentino-Pineto.