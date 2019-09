Calcio serie D: all’Agnonese manca un rigore, contro il Cattolica solo un pari

AGNONE. Missione compiuta per il Cattolica – San Marino che con un solo tiro in porta strappa un punto sul rettangolo del ‘Civitelle’ e lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa incapaci di centrare la prima vittoria stagionale. A tirare le somme si tratta di due punti persi per i granata che nei minuti di recupero recriminano per un calcio di rigore sull’attaccante Minacori. L’episodio avrebbe potuto cambiare l’epilogo del match, ma il signor Lucio Felice Angelillo di Nola non se l’è sentita di decretare la massima punizione a pochi secondi dal triplice fischio finale. A prescindere dal penalty non concesso, in casa Olympia bisognerà capire, e anche in fretta, che partite come quella contro il Cattolica vanno chiuse molto prima senza se e senza ma. Il rischio, inutile girarci intorno, è commettere gli errori compiuti nella disgraziata stagione passata e costata la retrocessione. In un’attenta analisi se è vero che i romagnoli con una difesa schierata a cinque sono arrivati in Molise con il chiaro intento di portare a casa il classico punticino, al tempo stesso restano opinabili alcune scelte tecniche fatte dall’Agnonese. Due su tutte: l’esclusione di Diakite e il tardivo innesto di D’Ercole, che appena buttato nella mischia, ha creato grande scompiglio nella retroguardia avversaria. A ciò non ci si può tappare gli occhi davanti un centrocampo che fa fatica ad impostare con Pejic e Viscovich a calpestarsi i piedi in diverse situazioni. Per non parlare dell’ennesima disattenzione difensiva su calcio piazzato e costata ancora una volta carissima. Dopo tre giornate il bottino è magro, tuttavia i margini di miglioramento – a detta degli addetti ai lavori – restano altissimi a partire dalla prossima trasferta all’Angelini di Chieti.

La cronaca – Dopo appena dodici minuti a sbloccare la contesa è l’argentino Acosta che di testa capitalizza al meglio un cross di Nicolao sfuggito sulla corsia di sinistra. Gara in discesa? Neanche per sogno, perché il Cattolica di Emmanuel Cascione si ricompatta e perviene al pareggio (34’), quando Elefante commette un evitabile fallo su capitan Merlonghi, poi costretto ad uscire, nella sua metà campo. Sulla sfera va Kevin Stallone che disegna una parabola perfetta per il francese Cisse, il quale davanti Mejri lo trafigge senza troppo faticare. Doccia gelata per gli altomolisani che reagiscono sul finale di tempo (42’): angolo di Nicolao che sul secondo palo trova ancora la testa di Acosta, ma questa volta Aglietti fa buona guardia. Numero uno ospite che si ripete sempre su Acosta a pochi secondi dal gong che decreta la fine delle ostilità. La ripresa si apre con il cambio Elefante – D’Ercole che in attacco dà più verve ai granata. Gli uomini di Marinelli sfiorano il raddoppio con Minacori (60’) che imbeccato da Allegra chiama agli straordinari Aglietti. Al valzer di sostituzioni di Cascione, l’Olympia risponde con due calci piazzati dal limite dell’area, ma clamorosamente sprecati prima da Peijc (66’), poi da Acosta (80’). Al 93’ l’episodio che fa infuriare l’intera tribuna con Minacori, che spalle alla porta, viene strattonato e cade giù, per Angelillo di Nola tutto regolare. Peccato.

Il tabellino

Agnonese – Cattolica 1-1

Reti: 12’ Acosta, 34’ Cisse

Ol. Agnonese (4-3-3): Mejri; Ballerini Frabotta Allegra Nicolao; Pejic Viscovich Diarra (85’ Kone); Elefante (49’ D’Ercole) Acosta Minacori. A disp.: Spadone, Rullo, Colonna, Vogliacco, Carlucci, Dembele, Percovic. All. Marinelli

Cattolica (5-2-3): Aglietti; Croci Berra Gabrielli Fabbri Pasquini (74’ Battistini); Gaiola Merlonghi (37’ Moroni); Pasquini Cisse (78’ Rizzitelli) Bernardi (67’ Notarile). A disp.: Benedettini, Maggioli, Guarino, Nsingi, Guglielmi. All. Cascione

Arbitro: Angelillo di Nola

Note: 500 spettatori (20 tifosi da Cattolica). Ammoniti: Acosta, Gaiola, Viscovich, Croci, Aglietti. Al 93’ espulso il tecnico Cascione. Angoli: 3-3. Recupero: 3’+ 4’

LA PAGELLA DELL’OLYMPIA

Mejri sv – Becca il gol del pareggio per una svista dei suoi compagni di reparto, per il resto spettatore non pagante.

Ballerini 6 – In molti avrebbero preferito Diakite, ma non dispiace e anzi dimostra di poter indossare una casacca da titolare. Può solo crescere e migliorare.

Nicolao 6,5 – Tra i migliori dei suoi. Dai suoi piedi nasce il gol del vantaggio e nella ripresa si propone più volte sotto porta avversaria. Esce dal campo pieno di rabbia per un risultato che non gli va affatto giù.

Viscovich 5,5 – Se è stato preso per fare la differenza, deve farla. Eppur vero che è stato catapultato da poco in squadra e in campionato come la serie D, ma gioca troppo in orizzontale e poco in verticale.

Frabotta 5,5 – Il gol del pareggio nasce nella zona di sua competenza. Per il resto prova generosa, ma non basta.

Allegra 5,5 – Discorso simile al suo compagno di reparto Frabotta.

Diarra 5,5 – Sembra un pesce fuori dall’acqua. A centrocampo non riesce ad imprimere giocate determinanti. All’85’ Kone sv

Pejic 5,5 – Macina chilometri su chilometri, tuttavia da uno come lui ci si aspetta molto di più.

Elevante 5 – Evanescente, Marinelli se ne accorge e lo richiama in panchina. Probabilmnete gioca fuori ruolo visto che dietro le punte ha dimostrato di essere più incisivo. Al 49’ D’Ercole 6 – Entra e fa capire di che pasta è fatto. Veloce e bravo tecnicamente fornisce ottimi spunti in attacco .

Minacori 6,5 – Quando parte dimostra di essere devastante. Gli manca solo il gol e sul finale si procura anche un calcio di rigore non visto dall’arbitro.

Acosta 6 – Sblocca la gara con un colpo di testa che resta la sua arma migliore. Nella ripresa si procura due calci di punizione da limite dell’area mal sfruttate.

Gli altri risultati: Porto Sant’Elpidio – Chieti 1-3; Matelica-Giulianova 1-1; Tolentino – Campobasso 1-1; Avezzano-Vastogirardi 1-1; Vastese – Fiuggi 3-0; Pineto-Sangiustese 2-1; Recanatese –Montegirgio 2-1; Notaresco-Jesina 1-0.

La classifica: Recanatese 9, Chieti 7, Porto Sant’Elpidio, Notaresco, Montegiorgio 6, Tolentino, Vastogirardi 5, Giulianova, Pineto, Matelica, Sangiustese, Vastese, Campobasso 4, Agnonese, Cattolica, Jesina, Fiuggi, Avezzano 1