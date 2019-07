Calcio serie D, altri tre colpi di mercato per la Polisportiva Vastogirardi

VASTOGIRARDI – Ancora un colpo di mercato per la Polisportiva Vastogirardi, squadra neo promossa in serie D. La società del presidente Andrea Di Lucente ha infatti ingaggiato Andrea Monteduro, classe 2000 e proveniente dall’Eccellenza pugliese. Inoltre hanno detto sì al sodalizio altomolisano anche gli under Gabriel Pio Moccia, classe 2001, tre presenze in serie C con la Casertana e Vincenzo Perrino, classe 2001 con alle spalle 20 gettoni di presenza nell’Eccellenza campana con la maglia dell’Aversa.