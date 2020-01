Calcio serie D, a Cattolica pareggio con rimpianti per l’Agnonese

CATTOLICA. Come nella gara di andata Cattolica e Agnonese si dividono la posta in palio. Al ‘Giorgio Calbi’ finisce senza né vinti né vincitori con i molisani che tuttavia si mordono le mani per aver condotto la sfida fino a cinque minuti dal triplice fischio finale. Passati in vantaggio dopo nove minuti con Minicucci, i granata si sono fatti raggiungere dalla rete di Gasperoni subentrato nella ripresa. Tuttavia, il pareggio conquistato in Romagna muove la classifica, porta a quattro i risultati utili consecutivi ottenuti dalla squadra di Pizii e, complice le sconfitte di Vastese a Montegiorgio, consente all’Olympia di agguantare il quinto posto in classifica seppur in concomitanza con altre due compagini. Nel prossimo turno l’undici del patron Colaizzo ospiterà al ‘Civitelle’ il Chieti reduce dalla pesantissima batosta (0-5) rimediata in casa contro il Porto Sant’Elpidio.

Il tabellino:

Cattolica Sm – Agnonese 1-1

Reti: 9’ Minicucci, 85’ Gasperoni

Cattolica: Guido, Croci, Guarino, Stallone, Ferraro, Som, Okoli, Pasquini, Battistini, Merlonghi, Notarile. A disp.: Aglietti, Cammarota, Nsingi, Gasperoni, Bajic, Bergnesi, Barellini, Abouzziane. All. Cascione

Agnonese: Mejri, Vogliacco, Nicolao, Viscovich, FRabotta, Allegra, Diakitè, Pejic, Amaya, Minicucci, Diarra. A disp.: Kuzmanovic, Alegretto, Arfaqui, Barbato, MInacori, D’Ercole, Kone, Acosta, Rullo. All. Pizii

Arbitro: Campagni di Firenze

Gli altri risultati: Vastogirardi-Avezzano 2-0; Sangiustese – Pineto 0-1; Giulianova – Matelica 0-0; Montegiorgio-Recanatese 0-1; Jesina – Notaresco 0-2; Campobasso – Tolentino 4-0; Fiuggi – Vastese 3-0; Chieti – Porto Sant’Elpidio (giocata sabato) 0-5.

La nuova classifica: Notaresco 49, Matelica 41, Recanatese 39, Campobasso 38, Pineto 33, Agnonese, Vastese, Montegiorgio 30, Fiuggi, Vastogirardi 28, Porto Sant’Elpidio 23, Tolentino 22, Sangiustese, Giulianova 20, Chieti 17, Avezzano 15, Cattolica 14, Jesina 12.