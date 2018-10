Calcio serie D, colpaccio dell’Agnonese a Forlì firmato Peijc-De Stefano

FORLI’ – Primo successo stagionale per l’Olympia Agnonese che espugna il “Tullo Morgagni” di Forlì. Accade tutto nei primi 45 minuti di gioco con i romagnoli che passano in vantaggio dopo appena tre minuti di gioco grazie a Baldinini. La replica dei molisani al 9’ con Peijc – in foto – che dalla distanza pareggia i conti. Sotto una pioggia battente il gol della vittoria per i granata arriva al 32’ e porta la firma di Carmine De Stefano lesto a spingere in rete una corta respinta del portiere Semprini su conclusione di Jawo. Nella ripresa l’undici di Foglia Manzillo amministra il vantaggio e porta a casa tre punti d’oro dopo il ladrocinio subito nella gara infrasettimanale contro il Matelica. L’Olympia tornerà in campo nell’anticipo di sabato 1 novembre quando all’Acquasantianni di Trivento ospiterà la Sangiustese, terza forza del girone F.

Tutti i risultati: Campobasso – Pineto 0-3; Isernia-Vastese 1-0; Forlì-Agnonese 1-2; Francavilla- Sammaurese 4-0; Jesina-Cesena 0-2; Matelica-Notaresco 3-2; Sangiustese-Avezzano 1-1; Recanatese-Giulianova 1-0; Santarcangelo-Castelfidardo 0-0; Savignanese-Montegiorgio 2-1.

La nuova classifica: Matelica 24, Cesena 22, Sangiustese 19, Notaresco 18, Francavilla, Savignanese 17, Santarcangelo, Recanatese 14, Sammaurese, Isernia 11, Pineto, Giulianova 10, Forlì 9, Montegiorgio Vastese, Montegiorgio, Campobasso 7, Agnonese, Jesina 6, Castelfidardo 4, Avezzano 3.