Calcio serie D, continua l’astinenza dell’Agnonese lontano dal “Civitelle”

GIULIANOVA (Te) – Inizia nel peggiore dei modi il nuovo anno per l’Olympia Agnonese che nella prima giornata di ritorno incappa nella sconfitta contro il San Nicolò, diretta antagonista alla salvezza. Continua così l’astinenza da risultati lontano dalle mura amiche dove, in questa stagione, gli altomolisani sono riusciti a racimolare la miseria di due punti. Il gol vittoria per i teramani arriva alla mezzora del primo tempo. A siglarlo Lino Petronio bravo a capitalizzare un calcio d’angolo concesso dal signor Catani di Fermo che in precedenza ha sorvolato su un evidente fallo al portiere ospite Venturini. Recriminazioni di marca agnonese per un gol annullato a Giglio (in foto) sul risultato di zero a zero con l’attaccante pescato in sospetta posizione di fuorigioco. Nella ripresa stessa sorte è toccata a Santoro.

I tre punti conquistati dai ragazzi di Fabio Montani, all’esordio sulla panchina degli abruzzesi, consentono al San Nicolò di agguantare proprio l’Olympia a 18 punti. A fine gara sfuriata del presidente Marco Colaizzo contro la squadra che anche a Giulianova ha confermato l’incapacità di conquistare punti lontano dal “Civitelle”. Nelle prossime due settimane l’undici di Pino Di Meo è atteso da due gare interne contro Fabriano e Castelfidardo.

Tutti i risultati: Fabriano-Francavilla 1-1; Jesina-Avezzano 2-2; Monticelli-L’Aquila 0-0; Nerostellati-Castelfidardo 0-2; Pineto-Matelica 1-0; San Nicolò – Agnonese 1-0; Sangiustese-Campobasso 1-0; Vastese-San Marino 0-4; Vis Pesaro-Recanatese 1-0.

La nuova classifica: Matelica 44; Vis Pesaro 43; Vastese 37; Avezzano e Sangiustese 30; Pineto 29; San Marino 27; L’Aquila 26; Francavilla, Castelfidardo 25; Campobasso (-4) 21; Jesina 19; Olympia Agnonese, San Nicolò 18; Fabriano Cerreto 14; Recanatese 12; Monticelli 12; Nerostellati 7