Calcio serie D, De Stefano: “L’Olympia una grande famiglia. Grazie di tutto”

AGNONE – Un attestato d’amore nei confronti della società e di stima verso il presidente Marco Colaizzo. Carmine De Stefano, attaccante dell’Olympia Agnonese, protagonista della salvezza granata, affida tramite un post i ringraziamenti per la stagione appena conclusa.

“Volevo ringraziarla per questi cinque mesi passati insieme – esordisce De Stefano rivolgendosi a Colaizzo -. Sono stato accolto bene, anzi benissimo e subito mi sono integrato. Prima di tutto spero che lei abbia apprezzato la persona prima che il calciatore. Tralasciando l’aspetto calcistico le rivolgo il mio personale ringraziamento perché non ci ha fatto mancare mai nulla e ha avuto sempre parole di sostegno e incoraggiamento. La cosa che mi ha più colpito di lei è stata l’umiltà, la determinazione e il cuore che mette nelle cose che fa. Provo grande ammirazione perché si vede che si è fatto da solo partendo da zero. Un giorno, in un periodo non facile della stagione – prosegue – facemmo una chiacchierata e mi disse che erano diverse notti che non dormiva sentendosi il primo responsabile di ciò che accadeva. Oggi posso dire che lei, insieme alla famiglia dell’Agnonese, ha stravinto l’ennesima scommessa in un campionato impegnativo e difficile come quello di serie D. Ancora grazie per quanto fatto e mi auguro possiate continuare così. Spero – conclude – che questo sia un arrivederci, ma se così non fosse porterò sempre nel cuore gli insegnamenti che lei, sua moglie Angela e suo fratello Giampiero siete stati in grado di regalarmi, regalarci…Con affetto Carmine”.