Calcio serie D: delusione Agnonese, tre sberle dal Francavilla

FRANCAVILLA AL MARE – Il Valle Anzuca si conferma un campo stregato per l’Olympia Agnonese che esce sconfitta dal confronto con il Francavilla. I padroni di casa ipotecano la vittoria nei primi quarantacinque minuti di gioco grazie alle reti di Palumbo e Cruz. Nella ripresa i molisani accorciano con uno splendido gol del baby Antonelli e poi con Jawo sfiorano il 2-2, ma Spataro dice no. Nel finale di gara rigore concesso ai padroni di casa ed espulsione per il difensore Falco. Il tris dagli undici metri firmato da De Costanzo. Discutibile la direzione di gara del signor Mirabella di Napoli che sul risultato di 2-1 per gli abruzzesi ha chiuso gli occhi su un fallo in area ai danni di Dezai. A fine gara palpabile la cocente delusione nel clan granata. Si riparte mercoledì nel turno infrasettimanale contro la capolista Matelica. Si gioca all’Acquasantianni di Trivento (ore 15,00).

Il tabellino:

Francavilla Calcio – Olympia Agnonese 3-1

Reti: 23’ Palumbo, 44’ Cruz, 56’ Antonelli, 93’ rig. De Costanzo

Francavilla Calcio: Spataro, Bedin, Mele, Palumbo (64’ Di Pinto), Cruz (82’ Sanchez), Banegas (84’ Cafiero), Cicerello (69’ De Costanzo), Nazari, Di Renzo A., Bosco (91’ Sanseverino), Di Renzo S.. A disposizione: Spacca, Bellanca, Maiolo, Coulibaly. All. Rachini

Olympia Agnonese: Venturini, Falco, Calabrese, Pjiac, Carrieri (46’ La Forgia), Cassese, De Simone (71’ Caputo), Salifu (74’ Lauria), Jawo, Antonelli (71’ Dezai), Nyang (26’ Gentile). A disposizione:Kuzmanovic, Bisceglia, Sorgente, De Stefano. All. Foglia Manzillo

Arbitro: Mirabella di Napoli

Note: 300 spettatori circa. Al 93’ espulso Falco per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Bedin, Di Pinto, De Simone, Banegas, Dezai, De Costanzo.

I risultati degli anticipi: Sangiustese – Castelfidardo 2-0; Forlì-Giulianova 2-2; Matelica – Avezzano 3-0; Recanatese-Montegiorgio 3-1; Santarcangelo – Cesena 0-4. Le gare di domani: Isernia- Campobasso; Jesina-Vastese; Sammaurese-Notaresco; Savignanese-Pineto.

La classifica: Matelica 18, Sangiustese 17, Cesena 16, Notaresco 15, Santarcangelo, Francavilla 13, Recanatese, Savignanese 10, Forlì, Giulianova 9, Isernia 8, Sammaurese, Montegiorgio 7, Pineto, Jesina 5, Campobasso, Vastese, Agnonese 3, Castelfidardo 2, Avezzano 1